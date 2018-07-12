《今生是第一次》李民基、庭沼珉紛紛接演新劇！新作品依然讓人期待啊～
韓劇 2018年7月12日 星期四08:00 JiaJia
前陣子特別出演tvN電視劇《金秘書為何那樣》的李民基和庭沼珉，又召喚了許多劇迷的回憶，兩位演員曾在《今生是第一次》有著令人印象深刻的配合和默契。如今，他們也紛紛接演了新作品，一起來看看吧！
李民基確定與徐玄振合作電視劇版的《愛上變身情人》。電影版在2015年上映，播出後廣受好評。該部作品描述男主角每日醒來都會變換性別、年齡、國籍，成為截然不同的另一個人；而電視劇版翻轉男、女主角的性別設定，展開不一樣的故事，預計於JTBC播出。
庭沼珉則與徐仁國搭檔出演tvN新水木劇（週三、四播出）《從天而降的一億顆星星》，朴誠雄、徐恩秀等也確定加盟。該部作品翻拍自同名日劇，預計在秋天迎來首播。
另外，李民基與庭沼珉在近期特別出演鄭在熱播的tvN水木劇《金秘書為何那樣》。分別飾演女主角金微笑（朴敏英 飾）的父、母親，雖然是兒時片段，但一家人和樂融融的出遊，與小演員的互動深入人心。若是有看過《今生是第一次》的觀眾，絕對不能錯過這個片段！
（圖片來源：KSD、tvN《金秘書為何那樣》）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞