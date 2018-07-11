徐仁國、庭沼珉出演tvN新劇《從天而降的一億顆星星》！朴誠雄、徐恩秀也確定加盟
韓劇 2018年7月11日 星期三11:07 JiaJia
還在拍攝OCN電視劇《火星生活》的朴誠雄，馬上就確定下一部作品了！是tvN新劇《從天而降的一億顆星星》，將與徐仁國、庭沼珉、徐恩秀等演員合作。
此前確定作為tvN水木劇（週三、四播出）《認識的妻子》（主演：池晟、韓志旼）的後續作《從天而降的一億顆星星》，是改編自同名日劇，由徐仁國和庭沼珉主演。徐仁國將飾演「金武英」，他是一位視愛情如兒戲的冷漠男人。庭沼珉則飾演「劉真江」，心地溫暖的她將會與金武英相遇並展開一連串故事。
除此之外，朴誠雄也確定加盟該部作品。他在劇中飾演劉真江的哥哥「劉真國」，是一位在重案組工作27年的老刑警。在外面是位警界的「老油條」，回到家卻對妹妹呵護有加。
還有曾經出演KBS 2TV《我的黃金光輝人生》、OCN 《Duel》等作品的徐恩秀，將在《從天而降的一億顆星星》飾演「白勝雅」，她是即將出國留學、含著金湯匙出生的陶藝家。外表出色的她到哪裡都備受矚目，卻因為爸爸的優柔寡斷和媽媽的過度關注而造成她極為卑微的個性。之後認識金武英，了解自由的意義，並且愛上對方。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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