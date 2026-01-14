《魷魚遊戲》導演參與製作的新作《Dealer》正式定角！庭沼珉、李洙赫、柳承範以及劉慶秀精彩共演！

N台最新原創劇集《Dealer》已確定製作，並且正式公開本劇共同演出的演員們，華麗卡司一字排開包含了《還魂》《宇宙Marry Me》的庭沼珉，《S Line》江南貴公子李洙赫，《老千：獨眼傑克》柳承範，以及《梨泰院Class》《未知的首爾》中的劉慶秀共同演出。

Netflix最新原創電視劇集《Dealer》劇情描述在賭場中的王牌經銷商「建華」處於危機之中為了保全自己的結婚計畫，而使用了原本封印的能力，跳入了有各種危險夾雜在其中的大賭場，將展開一連串的故事。女主角建華的職業是經銷商，熟練地接待許多賭場客人，雖然平時自己不碰飲酒與賭博，但卻在準備新婚房子的時候遭到詐騙，不得已的狀況下她只好喚醒自己的潛在能力，進入賭場執行計畫。



本片女主角「建華」選定了縱橫大小螢幕，包含電影《30天》與電視劇《宇宙Marry Me》《媽媽朋友的兒子》等，從浪漫喜劇到奇幻題材都不設限，相當活躍的演員庭沼珉。相信本次她又將展現另一種不同面貌。而近期透過Netflix電影《凶降喜訊》與院線電影《老千：獨眼傑克》展現十足存在感的柳承範，在劇中也將飾演另一位經銷商黃致秀，也參與了建華的計畫。



另外曾演出電視劇《S Line》《于氏王后》《某一天滅亡來到我家門前》，平時在公開場合舉手投足都令人關注的貴公子李洙赫，本次在劇中將飾演一位賭場中舉足輕重的賭客趙俊。他的賭博實力堅強，加上一張撲克臉令人猜不透，讓他在賭場中抓住全場焦點，為本作品增添不少緊張感。而劉慶秀在劇中則飾演庭沼珉的男朋友，同時也是重案組刑警崔優勝。



《Dealer》這部作品由在多數作品中擔任攝影導演的崔英煥導演執導，加上由《魷魚遊戲》系列製作公司First Man Studio參與製作，以及執導《魷魚遊戲》系列的黃東赫導演，也名列於企劃、製作者。本作品也將透過Netflix獨家公開。



