李民基&庭沼珉客串《金秘書》感覺真的回到《今生是第一次》的甜蜜感啊～！
韓劇 2018年7月6日 星期五12:38 MiJimin
（微雷）小編真的好懷念《今生是第一次》哦～！看完他們昨天客串的《金秘書為何那樣》的小片段，心裡感到好滿足啊…。
昨晚播出的tvN熱門水木劇《金秘書為何那樣》第十集中，就是演出李民基和庭沼珉客串的戲份啦，他們分別飾演女主的父母親，一家和樂融融的出遊，如果有看過《今生是第一次》的觀眾，絕對不能錯過這片段。
《金秘書》的朴俊和導演，因為前作品《今生是第一次》再度請來男女主角特別客串，其實在人物設定與演技上是差不多的，而李民基多了對音樂的狂熱，庭沼珉則是身為人母，表現出更有媽媽的味道，雖然並不是同角色，卻也讓人忍不住偷偷幻想是兩人婚後生活的甜蜜模樣。
▼一家人相當隨興，看到大海就決定停下來玩樂一下，結果爸爸弄丟了車鑰匙，雖然找不到，但彼此沒有埋怨，而是互相幫忙，這個家庭真的太美滿了啦～！！！（可惡～小女主居然阻止爸媽親親，太可惜了…XD）
但這個小故事的結局，卻是相當悲傷的，之後媽媽突然病倒住院，不久後就過世了…。
PS：居然安排了這樣的小洋蔥，可惡…小編不爭氣地落淚啦～！
（截圖自：tvN DRAMA）
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