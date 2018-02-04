太陽♥閔孝琳婚禮！《陽光姐妹淘》演員們齊聚，梁鉉錫沒戴帽子引發關注！

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昨日，太陽和閔孝琳完成人生大事，雙方好友也都來獻上祝福，《陽光姐妹淘》的演員們也齊聚一堂呢！

太陽和閔孝琳兩人在2014年因為拍攝MV《凌晨一點》而結緣，隔年約會被拍到兩人爽快地承認正在交往中，交往快四年，兩人在昨日也完成人生大事。雙方的親朋好友們，都來獻上祝福。



金甫美也在IG公開了《陽光姐妹淘》演員們齊聚一堂的照片，並寫到：「祝賀閔孝琳歐逆結婚。」照片中有姜素拉、南寶拉、朴真珠、金叡園、千玗嬉、金甫美、金敏英。而《陽光姐妹淘》是2011年上映的電影，到現在演員們保持著濃厚的感情。（沈恩敬因為有拍攝行程，所以沒有來～）



而PARADISE CITY HOTEL的相關人士，在IG上公開不少照片，也令粉絲驚喜地看到大聲、GD和勝利穿上帥氣西裝的樣子。



WINNER成員李昇勳也上傳和太陽的合照，也寫下：「真心祝賀WINNER愛的永裴哥結婚，永遠幸福的生活哦！#因為歌很會做泡菜炒飯也有吃得很香的嫂子非常非常祝賀你們愛你哦。」後面使用了太陽《I Need A Girl》中的歌詞，非常的有sense！



還有Psy公開一張與YG社長梁鉉錫的合照，難得沒有戴上帽子的梁鉉錫引發關注。原先梁鉉錫也有上傳一張自拍照，寫下：「不是禿頭認證照。」不過後來照片已經刪除。



（圖：YG、IG@bbomi0515、IG@phillip_paradise、IG@maetamong、IG@42psy42）

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