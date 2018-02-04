太阳♥闵孝琳婚礼！《阳光姐妹淘》演员们齐聚，梁铉锡没戴帽子引发关注！

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昨日，太阳和闵孝琳完成人生大事，双方好友也都来献上祝福，《阳光姐妹淘》的演员们也齐聚一堂呢！

太阳和闵孝琳两人在2014年因为拍摄MV《凌晨一点》而结缘，隔年约会被拍到两人爽快地承认正在交往中，交往快四年，两人在昨日也完成人生大事。双方的亲朋好友们，都来献上祝福。



金甫美也在IG公开了《阳光姐妹淘》演员们齐聚一堂的照片，并写到：「祝贺闵孝琳欧逆结婚。」照片中有姜素拉、南宝拉、朴真珠、金睿园、千玗嬉、金甫美、金敏英。而《阳光姐妹淘》是2011年上映的电影，到现在演员们保持著浓厚的感情。（沈恩敬因为有拍摄行程，所以没有来～）



而PARADISE CITY HOTEL的相关人士，在IG上公开不少照片，也令粉丝惊喜地看到大声、GD和胜利穿上帅气西装的样子。



WINNER成员李升勋也上传和太阳的合照，也写下：「真心祝贺WINNER爱的永裴哥结婚，永远幸福的生活哦！#因为歌很会做泡菜炒饭也有吃得很香的嫂子非常非常祝贺你们爱你哦。」后面使用了太阳《I Need A Girl》中的歌词，非常的有sense！



还有Psy公开一张与YG社长梁铉锡的合照，难得没有戴上帽子的梁铉锡引发关注。原先梁铉锡也有上传一张自拍照，写下：「不是秃头认证照。」不过后来照片已经删除。



（图：YG、IG@bbomi0515、IG@phillip_paradise、IG@maetamong、IG@42psy42）

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