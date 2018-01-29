「臉蛋天才」來報到！2018花美男排名：朴志訓、車銀優、VERNON
明星 2018年1月30日 星期二09:02 JiaJia
看了真是賞心悅目～2018年也繼續用臉蛋讓姐姐的少女心爆發吧！（毆）
近期，日本某韓流媒體以最近5年出道的韓國男子組合成員為對象，進行「2018年花美男」選拔，並公開結果。由Wanna One成員朴志訓奪得一位，ASTRO成員車銀優、SEVENTEEN成員VERNON分列二、三位。
▲朴志訓：1999年生，兒時曾參與戲劇演出。去年（2017年）出演Mnet選秀節目《Produce 101 S2》，以第二名成為Wanna One成員在同年出道。有著「Wink男」稱號的他外型可愛，但Popping與B-box時又充滿男性魅力，令粉絲著迷。
▲車銀優：1997年生，2016年以ASTRO出道。除了組合活動，也往戲劇、藝能和主持領域發展。外貌出眾的他常被媒體稱為「臉蛋天才」，不少粉絲稱：「車銀優一笑世界就亮了」。他所拍攝的畫報或影片總是吸引許多人點擊，並成為話題中心。
▲VERNON：1998年生，2015年以SEVENTEEN出道。韓美混血，喜歡Hip-hop，是組合內的Rapper，也參與作詞或作曲，相當有才華。VERNON的外貌與美國演員「李奧納多·狄卡皮歐」相似也一度成為話題。
（圖片來源：TVDaily）
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