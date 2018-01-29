「脸蛋天才」来报到！2018花美男排名：朴志训、车银优、VERNON
明星 2018年1月30日 星期二09:02 JiaJia
看了真是赏心悦目～2018年也继续用脸蛋让姐姐的少女心爆发吧！（殴）
近期，日本某韩流媒体以最近5年出道的韩国男子组合成员为对象，进行「2018年花美男」选拔，并公开结果。由Wanna One成员朴志训夺得一位，ASTRO成员车银优、SEVENTEEN成员VERNON分列二、三位。
▲朴志训：1999年生，儿时曾参与戏剧演出。去年（2017年）出演Mnet选秀节目《Produce 101 S2》，以第二名成为Wanna One成员在同年出道。有著「Wink男」称号的他外型可爱，但Popping与B-box时又充满男性魅力，令粉丝著迷。
▲车银优：1997年生，2016年以ASTRO出道。除了组合活动，也往戏剧、艺能和主持领域发展。外貌出众的他常被媒体称为「脸蛋天才」，不少粉丝称：「车银优一笑世界就亮了」。他所拍摄的画报或影片总是吸引许多人点击，并成为话题中心。
▲VERNON：1998年生，2015年以SEVENTEEN出道。韩美混血，喜欢Hip-hop，是组合内的Rapper，也参与作词或作曲，相当有才华。VERNON的外貌与美国演员「李奥纳多・狄卡皮欧」相似也一度成为话题。
（图片来源：TVDaily）
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