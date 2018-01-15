L搭檔高雅羅&成東日！ 主演JTBC新劇《Miss漢謨拉比》5月開播

INFINITE的L和高雅羅演法官、成東日演部長級法官，單看這組合就已經好期待啊！

JTBC這部新劇叫做《Miss漢謨拉比》，講述三個性格截然不同的人在法庭內外的故事：一個是對法院有完美夢想的理想主義新人法官，一個是事事講原則的冷靜精英法官，令一個則是飽覽世事的現實主義部長級法官。

劇情方面則瞄準普通人身邊的大小事，雖然沒有絕對善惡的針鋒相對，但卻很有現實感，讓人充滿共鳴。

值得一提的是，這部劇是由同名小說改編，而原作者本身就是一名現任法官！ 這次連電視劇版的劇本也由他撰寫，再加上《THE K2》、《推奴》導演郭正煥的加盟，完全值得期待啊！

介紹一下三位演員的角色：

高雅羅飾演很有幹勁的新人法官朴充滿（暫譯），對不義之舉完全不能容忍，面對上司既能直言不諱，又能保持良好態度。 她有著非常積極的能量，又非常可愛，總能把大家都拉到自己這一派。



L飾演事事講原則的超精英法官林正確（暫譯），擁有傲人的頭腦和外表，但是對出人頭地沒興趣，只想儘量少給人添麻煩，習慣了一個人。 這樣一個冷靜的人，搭檔的法官卻是認為法律也有例外的朴充滿，兩人每件事都要爭吵的，但也從中得到成長。



成東日飾演現實主義的法官韓世上（暫譯），因為年紀較大時才通過考試、進入法院工作，所以跟同其他法官不同，對現實的重量格外了解，也擁有積澱多年的智慧，在兩位理想主義者和原則主義者法官中間維持微妙的平衡。



L說：「能在優秀的電視劇裡和優秀的前輩、同僚演員合作，已經讓人很期待和激動了。 這部劇非常有趣，我看到劇本後立即就決定要演。 我會努力不拖大家後腿。 」

《Miss漢謨拉比》採取先拍後播方式製作，預計5月播出！

（圖源：TV DAILY）

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