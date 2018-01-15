L搭档高雅罗&成东日！ 主演JTBC新剧《Miss汉谟拉比》5月开播

INFINITE的L和高雅罗演法官、成东日演部长级法官，单看这组合就已经好期待啊！
JTBC这部新剧叫做《Miss汉谟拉比》，讲述三个性格截然不同的人在法庭内外的故事：一个是对法院有完美梦想的理想主义新人法官，一个是事事讲原则的冷静精英法官，令一个则是饱览世事的现实主义部长级法官。
剧情方面则瞄准普通人身边的大小事，虽然没有绝对善恶的针锋相对，但却很有现实感，让人充满共鸣。
值得一提的是，这部剧是由同名小说改编，而原作者本身就是一名现任法官！ 这次连电视剧版的剧本也由他撰写，再加上《THE K2》、《推奴》导演郭正焕的加盟，完全值得期待啊！
介绍一下三位演员的角色：
高雅罗饰演很有干劲的新人法官朴充满（暂译），对不义之举完全不能容忍，面对上司既能直言不讳，又能保持良好态度。 她有著非常积极的能量，又非常可爱，总能把大家都拉到自己这一派。
L饰演事事讲原则的超精英法官林正确（暂译），拥有傲人的头脑和外表，但是对出人头地没兴趣，只想尽量少给人添麻烦，习惯了一个人。 这样一个冷静的人，搭档的法官却是认为法律也有例外的朴充满，两人每件事都要争吵的，但也从中得到成长。
成东日饰演现实主义的法官韩世上（暂译），因为年纪较大时才通过考试、进入法院工作，所以跟同其他法官不同，对现实的重量格外了解，也拥有积淀多年的智慧，在两位理想主义者和原则主义者法官中间维持微妙的平衡。
L说：「能在优秀的电视剧里和优秀的前辈、同僚演员合作，已经让人很期待和激动了。 这部剧非常有趣，我看到剧本后立即就决定要演。 我会努力不拖大家后腿。 」
《Miss汉谟拉比》采取先拍后播方式制作，预计5月播出！
（图源：TV DAILY）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究