歷代新人獎得主齊聚一堂！EXO、防彈少年團、GOT7、SEVENTEEN 確定出席《Golden Disc Awards》

繼尹鍾信、IU、Wanna One 與 TWICE 這四組音源場嘉賓後，《Golden Disc Awards》（金唱片獎）接著公開了唱片場部分陣容。明年一定要死守直播啦！
第 32 屆《Golden Disc Awards》主辦單位於 28 日宣布，EXO、防彈少年團、GOT7 以及 SEVENTEEN，都確定將參加於 1 月 11 日舉行的實體唱片場頒獎典禮。
今年接連推出第四張正規專輯、改版專輯以及冬季特別專輯的 EXO，為粉絲帶來了無比華麗的年末，同時再度證明出道至今持續上升的火熱人氣。
而出道當年就奪下新人獎的防彈少年團，接著更連續三年獲得唱片大獎（本賞），今年的風光成績更是不在話下。
身為第 29 屆新人獎得主的 GOT7，今年以〈7 of 7〉展現了做為歌手的充實成長及企圖心；成員們分別在各領域的精彩活躍，也使他們的未來更加受到期待。
最後，出道才短短兩年但人氣早已不容小覷的 SEVENTEEN，今年不僅推出了第二張正規專輯，更有平衡的小分隊發展，多樣的面貌持續吸引海內外粉絲成為 Carat。
第 32 屆《Golden Disc Awards》將於 2018 年 1 月 10、11 兩日，在京畿道的日山 KINTEX 第一展覽館五號廳登場。
（照片與影片來源：SM Entertainment、Big Hit Entertainment、JYP Entertainment、Pledis Entertainment）
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