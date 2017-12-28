历代新人奖得主齐聚一堂！EXO、防弹少年团、GOT7、SEVENTEEN 确定出席《Golden Disc Awards》 祝「世界第一美男」防弹少年团 V 生日快乐！超大型广告跃上纽约时代广场

继尹钟信、IU、Wanna One 与 TWICE 这四组音源场嘉宾后，《Golden Disc Awards》（金唱片奖）接著公开了唱片场部分阵容。明年一定要死守直播啦！

第 32 届《Golden Disc Awards》主办单位於 28 日宣布，EXO、防弹少年团、GOT7 以及 SEVENTEEN，都确定将参加於 1 月 11 日举行的实体唱片场颁奖典礼。

今年接连推出第四张正规专辑、改版专辑以及冬季特别专辑的 EXO，为粉丝带来了无比华丽的年末，同时再度证明出道至今持续上升的火热人气。



而出道当年就夺下新人奖的防弹少年团，接著更连续三年获得唱片大奖（本赏），今年的风光成绩更是不在话下。



身为第 29 届新人奖得主的 GOT7，今年以〈7 of 7〉展现了做为歌手的充实成长及企图心；成员们分别在各领域的精彩活跃，也使他们的未来更加受到期待。



最后，出道才短短两年但人气早已不容小觑的 SEVENTEEN，今年不仅推出了第二张正规专辑，更有平衡的小分队发展，多样的面貌持续吸引海内外粉丝成为 Carat。



第 32 届《Golden Disc Awards》将於 2018 年 1 月 10、11 两日，在京畿道的日山 KINTEX 第一展览馆五号厅登场。

（照片与影片来源：SM Entertainment、Big Hit Entertainment、JYP Entertainment、Pledis Entertainment）

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