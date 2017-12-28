一起來親吻鵝頭 EXO D.O.獨特的專輯小卡掀熱議

EXO全新冬季特別專輯《Universe》日前公開，除了信聽值一流廣受好評外，成員D.O.的一款小卡也引起了熱議，他到底做了什麼？
EXO的專輯一向配有小卡，購買時隨機抽取，而小卡多為兩款，由成員自拍，具收藏價值。而D.O.的小卡一向都引人討論，原因是他基本都是一樣的角度，每張小卡除了手勢不一樣外，都沒什麼大分別，不如其他成員般表情豐富。
不過這次《Universe》的小卡卻令人非常驚喜！因為D.O.終於換姿勢啦！平寸的髮型，露出大片額頭和「兇狠」眼神。
2017年12月27日
對於D.O.的獨特自拍粉絲都粉絲們哭笑不得，卻也只好高呼：「來親吻鵝頭呀！」 (D.O.在粉絲間有企鵝的暱稱)，還發揮創意玩起各式花樣。
You shine like the stars, you light up my heart ㅋㅋㅋ #경수 #디오 #KYUNGSOO pic.twitter.com/qECphKOuVc— aim_DO_lover : 임_디오_러버 (@aim_DO_lover) 2017年12月27日
경수 포카 최고ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/VE3k47SvWL— 훈제해 (@asel_0408) 2017年12月27日
Everyone loves Kyungsoo's PC - his forehead is THE BEST!!!!!— Do Withlove (@DOwithlovexoxo) 2017年12月26日
#EXO @weareoneEXO #Cafe_Universe #경수포카 pic.twitter.com/MMMo0rKo3I
就連EXO經紀人也加入「戲鵝」行列，將自己的推特頭像改了。
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