一起來親吻鵝頭 EXO D.O.獨特的專輯小卡掀熱議 MBC演藝大賞紅毯現場：《無限挑戰》、《我獨自生活》主持群都來啦～！ 燈光美氣氛佳的梨泰院酒吧：快揪姊妹們來「那個小房子」吧！ 《不是機器人啊》俞承豪怒嗆蔡秀彬：「區區的機器人，難道妳能跟我結婚嗎？」 KBS歌謠大祝祭紅毯現場：BTS＆EXO＆Wanna One今年大勢的都在這裡啦！ 韓劇《黑騎士》收視再創新高 雪倫時裝店的男員工金瑟鎮大展精湛舞技！ TWICE Sana生日快樂！穿著粉紅睡衣來賣萌了～ 「因信賴而看」⋯⋯金俊秀連四年獲觀眾票選為音樂劇最佳男主角！ 【《和遊記》近期事件總整理】緊急投入新導演協助拍攝 找來《九家之書》的金PD幫忙 MAMAMOO 悄悄準備驚喜 新單曲〈Paintme〉明年 1/4 問世！ BTOB陸星材 首次個人登台提前歡渡情人節 喜歡愛豆害怕被說太幼稚？韓網友教你如何給出經典標準答案 鄭雨盛&郭道元受GD之邀出席BIGBANG年末演唱會 因《鋼鐵雨》配樂結緣 [有片]耳膜男友柳昇佑近況公開 2月即將再度登台 《黑騎士》除了要留意男主角，也要關注女主角們的時尚！ 2018 年的美麗濫觴 朴孝信新歌〈冬季的聲音〉元旦問世！ 《和遊記》第三集停播？ 製作公司：「3、4集已經拍完將正常播出」 滿滿自創曲震撼登場！Stray Kids 的 pre-debut 專輯〈Mixtape〉開放預購啦 防彈少年團開賣巡演周邊 火爆人氣造成官方商店大當機！ Dasoni 的另類回歸！EXID 率智、Hani 為《金錢之花》演唱 OST 入境隨俗一下，嚐嚐韓國人的家常定食吧！一個人也可以吃唷～ Wanna One朴志訓也玩男扮女裝，100%還原《冰雪奇緣》安娜公主 防彈少年團隊長 RM 跨刀獻聲 Fall Out Boy 混音版〈Champion〉登上告示牌第二名！ 歷代新人獎得主齊聚一堂！EXO、防彈少年團、GOT7、SEVENTEEN 確定出席《Golden Disc Awards》 《孝利家的民宿2》1月開錄 帶你領略濟州島冬景 趙寅成&河智苑&蘇志燮經典之作《巴厘島的日子》要重拍！ 你希望誰來演呢 期待！趙權敲定回歸日期 明年初發行數位單曲

EXO全新冬季特別專輯《Universe》日前公開，除了信聽值一流廣受好評外，成員D.O.的一款小卡也引起了熱議，他到底做了什麼？

EXO的專輯一向配有小卡，購買時隨機抽取，而小卡多為兩款，由成員自拍，具收藏價值。而D.O.的小卡一向都引人討論，原因是他基本都是一樣的角度，每張小卡除了手勢不一樣外，都沒什麼大分別，不如其他成員般表情豐富。





不過這次《Universe》的小卡卻令人非常驚喜！因為D.O.終於換姿勢啦！平寸的髮型，露出大片額頭和「兇狠」眼神。

對於D.O.的獨特自拍粉絲都粉絲們哭笑不得，卻也只好高呼：「來親吻鵝頭呀！」 (D.O.在粉絲間有企鵝的暱稱)，還發揮創意玩起各式花樣。



You shine like the stars, you light up my heart ㅋㅋㅋ #경수 #디오 #KYUNGSOO pic.twitter.com/qECphKOuVc — aim_DO_lover : 임_디오_러버 (@aim_DO_lover) 2017年12月27日

경수 포카 최고ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/VE3k47SvWL — 훈제해 (@asel_0408) 2017年12月27日

Everyone loves Kyungsoo's PC - his forehead is THE BEST!!!!!

#EXO @weareoneEXO #Cafe_Universe #경수포카 pic.twitter.com/MMMo0rKo3I — Do Withlove (@DOwithlovexoxo) 2017年12月26日

就連EXO經紀人也加入「戲鵝」行列，將自己的推特頭像改了。





寫手：Koala@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究