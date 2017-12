一起來親吻鵝頭 EXO D.O.獨特的專輯小卡掀熱議

EXO全新冬季特別專輯《Universe》日前公開,除了信聽值一流廣受好評外,成員D.O.的一款小卡也引起了熱議,他到底做了什麼?

EXO的專輯一向配有小卡,購買時隨機抽取,而小卡多為兩款,由成員自拍,具收藏價值。而D.O.的小卡一向都引人討論,原因是他基本都是一樣的角度,每張小卡除了手勢不一樣外,都沒什麼大分別,不如其他成員般表情豐富。





不過這次《Universe》的小卡卻令人非常驚喜!因為D.O.終於換姿勢啦!平寸的髮型,露出大片額頭和「兇狠」眼神。

對於D.O.的獨特自拍粉絲都粉絲們哭笑不得,卻也只好高呼:「來親吻鵝頭呀!」 (D.O.在粉絲間有企鵝的暱稱),還發揮創意玩起各式花樣。



You shine like the stars, you light up my heart ㅋㅋㅋ #경수 #디오 #KYUNGSOO pic.twitter.com/qECphKOuVc