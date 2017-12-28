一起來親吻鵝頭 EXO D.O.獨特的專輯小卡掀熱議

一起來親吻鵝頭 EXO D.O.獨特的專輯小卡掀熱議

明星   2017年12月29日   星期五08:00  

Koala

 

EXO全新冬季特別專輯《Universe》日前公開，除了信聽值一流廣受好評外，成員D.O.的一款小卡也引起了熱議，他到底做了什麼？

EXO的專輯一向配有小卡，購買時隨機抽取，而小卡多為兩款，由成員自拍，具收藏價值。而D.O.的小卡一向都引人討論，原因是他基本都是一樣的角度，每張小卡除了手勢不一樣外，都沒什麼大分別，不如其他成員般表情豐富。


不過這次《Universe》的小卡卻令人非常驚喜！因為D.O.終於換姿勢啦！平寸的髮型，露出大片額頭和「兇狠」眼神。


對於D.O.的獨特自拍粉絲都粉絲們哭笑不得，卻也只好高呼：「來親吻鵝頭呀！」 (D.O.在粉絲間有企鵝的暱稱)，還發揮創意玩起各式花樣。




就連EXO經紀人也加入「戲鵝」行列，將自己的推特頭像改了。

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留言/評論
  • Shihan Peng
    彭芯妤 我笑死 哈哈哈哈
    12小時前
  • Sabrina Lee
    哈哈哈啊哈😂😂
    12小時前
  • 卓佩萱
    陳佩妤笑死哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
    1小時前
  • Hooi Wenn
    只有我在看那个人到底买了多少个专辑才能收集到那么多吗😅😅
    58分前
  • Jhang Huei Wun
    林映彤真的是大笑
    8小時前
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