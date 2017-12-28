一起来亲吻鹅头 EXO D.O.独特的专辑小卡掀热议

一起来亲吻鹅头 EXO D.O.独特的专辑小卡掀热议

明星   2017年12月29日   星期五08:00  

Koala

 

EXO全新冬季特别专辑《Universe》日前公开，除了信听值一流广受好评外，成员D.O.的一款小卡也引起了热议，他到底做了什么？

EXO的专辑一向配有小卡，购买时随机抽取，而小卡多为两款，由成员自拍，具收藏价值。而D.O.的小卡一向都引人讨论，原因是他基本都是一样的角度，每张小卡除了手势不一样外，都没什么大分别，不如其他成员般表情丰富。


不过这次《Universe》的小卡却令人非常惊喜！因为D.O.终於换姿势啦！平寸的发型，露出大片额头和「凶狠」眼神。


对於D.O.的独特自拍粉丝都粉丝们哭笑不得，却也只好高呼：「来亲吻鹅头呀！」 (D.O.在粉丝间有企鹅的昵称)，还发挥创意玩起各式花样。




就连EXO经纪人也加入「戏鹅」行列，将自己的推特头像改了。

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留言/评论
  • 卓佩萱
    陳佩妤笑死哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
    6小时前
  • Shihan Peng
    彭芯妤 我笑死 哈哈哈哈
    18小时前
  • Sabrina Lee
    哈哈哈啊哈😂😂
    17小时前
  • Hooi Wenn
    只有我在看那个人到底买了多少个专辑才能收集到那么多吗😅😅
    6小时前
  • Jhang Huei Wun
    林映彤真的是大笑
    14小时前
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