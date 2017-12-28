一起来亲吻鹅头 EXO D.O.独特的专辑小卡掀热议 祝「世界第一美男」防弹少年团 V 生日快乐！超大型广告跃上纽约时代广场

EXO全新冬季特别专辑《Universe》日前公开，除了信听值一流广受好评外，成员D.O.的一款小卡也引起了热议，他到底做了什么？

EXO的专辑一向配有小卡，购买时随机抽取，而小卡多为两款，由成员自拍，具收藏价值。而D.O.的小卡一向都引人讨论，原因是他基本都是一样的角度，每张小卡除了手势不一样外，都没什么大分别，不如其他成员般表情丰富。





不过这次《Universe》的小卡却令人非常惊喜！因为D.O.终於换姿势啦！平寸的发型，露出大片额头和「凶狠」眼神。

对於D.O.的独特自拍粉丝都粉丝们哭笑不得，却也只好高呼：「来亲吻鹅头呀！」 (D.O.在粉丝间有企鹅的昵称)，还发挥创意玩起各式花样。



You shine like the stars, you light up my heart ㅋㅋㅋ #경수 #디오 #KYUNGSOO pic.twitter.com/qECphKOuVc — aim_DO_lover : 임_디오_러버 (@aim_DO_lover) 2017年12月27日

경수 포카 최고ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/VE3k47SvWL — 훈제해 (@asel_0408) 2017年12月27日

Everyone loves Kyungsoo's PC - his forehead is THE BEST!!!!!

#EXO @weareoneEXO #Cafe_Universe #경수포카 pic.twitter.com/MMMo0rKo3I — Do Withlove (@DOwithlovexoxo) 2017年12月26日

就连EXO经纪人也加入「戏鹅」行列，将自己的推特头像改了。





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