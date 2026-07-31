BTS宣布不参加葛莱美！抵制「最佳亚洲流行音乐」新奖项　葛莱美火速回应仍难平息争议

BTS 防弹少年团 宣布不会向明年2月举行的葛莱美奖（Grammy Awards）提交作品参赛后，葛莱美官方隔天便发表声明出面说明。然而，也有不少人指出，这次的解释并未触及争议的核心。

BTS过去在全球市场取得亮眼成绩，曾多次於美国三大流行音乐颁奖典礼之一的全美音乐奖（AMA）及告示牌音乐奖（BBMA）获奖，但唯独与葛莱美始终无缘。虽然凭藉〈Dynamite〉、〈Butter〉等歌曲多次入围主要奖项，却始终未能抱回奖座。



葛莱美特设亚洲奖项，BTS决定不参加

就在此时，葛莱美宣布自明年第69届颁奖典礼起，将新增涵盖K-POP、J-POP、C-POP等音乐的「最佳亚洲流行音乐演出（Best Asian Pop Music Performance）」奖项，引发外界争议。许多人质疑，将拥有不同音乐背景与产业结构的各国音乐，以「亚洲」这一单一类别加以划分，是否真的合适。

最终，BTS於29日透过官方SNS宣布，不会向葛莱美提交作品参赛。他们表示：「希望音乐不会因地域或语言而被区分，而是能够作为音乐本身，被倾听、被喜爱。」虽然并未公开说明具体原因，但外界普遍解读，这番话是针对新设立的亚洲音乐奖项所传达的讯息。



葛莱美的回应，难平众怒

对於BTS的决定，葛莱美也立即做出回应。主办单位美国录音学院（Recording Academy）执行长小梅森哈维（Harvey Mason Jr.）表示：「对於BTS决定不参与葛莱美感到遗憾，但作为音乐创作者，我们理解并尊重他们的选择。」

针对引发争议的「最佳亚洲流行音乐演出」奖项，他进一步说明：「设立此奖项是为了表彰亚洲流行音乐的深度、多样性与持续成长，并非刻意区分特定音乐，而是希望让更多艺术家获得肯定。」他也强调，即使报名该奖项，仍可同时角逐「年度制作」、「年度专辑」、「年度歌曲」等综合大奖，不会因此被排除在评选之外。



然而，这番说明仍未能平息争议。因为这场讨论的核心，并非只是是否有机会获得综合大奖，而是对於以音乐人的出身地区与语言来区分音乐类型的做法提出质疑。外界担忧，将K-POP等亚洲音乐另立分类，最终可能反而限制亚洲音乐在全球音乐市场上的评价标准。（＊延伸阅读：BTS防弹少年团抵制葛莱美奖烧不停！CEO急出面灭火，韩网反应大：歧视还装清高）

全球媒体都在关注此事

海外主要媒体也关注此事。英国《卫报》形容BTS的决定是「委婉却明确的讯息」，美联社（AP）则报导，部分粉丝认为新设奖项如同是「替亚洲艺术家设下带有种族色彩的门槛」。



最终，这起事件已不只是单一团体缺席颁奖典礼的问题，而是逐渐扩大成为一场关於全球音乐市场应以何种标准评价音乐的讨论。BTS的选择，以及葛莱美方面的回应，未来将对整个音乐产业带来何种影响，也备受关注。

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