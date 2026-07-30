BTS防弹少年团开第一枪，拒当「次等公民」：我们不报名了！ 葛莱美新设「亚洲奖」被轰歧视

全球韩流霸主防弹少年团（BTS） 29日投下超级震撼弹——7名成员同步在社群发声，宣布明年2月举行的第69届葛莱美奖，全员不报名了！ 这不是怯战，而是宣战！宁可把到手的奖杯推开，也要对葛莱美「亚洲隔离政策」正面开呛，堪称K-pop史上「重炮」。

事情导火线就在上个月葛莱美主办方「美国国家录音艺术科学学院」高调宣布，第69届起新增5个奖项，其中包含「最佳亚洲流行音乐表演奖（Best Asian Pop Music Performance，简称APMP）」 ，专门颁给使用亚洲语言（韩、中、日）的作品。乍听是「德政」，但全球乐坛马上炸锅——这根本是笑里藏刀！ 摆明告诉K-pop、J-pop、C-pop：你们乖乖待在亚洲专区自己玩，本奖（年度歌曲、年度专辑）的大门，不好意思，请止步。



韩媒解析这不叫包容，这叫披著多元外衣的「施舍奖」与「音乐种族歧视」！尤其K-pop早已席卷全球实体专辑市场，堂堂主流音乐势力，凭什么还要被关进「亚洲专属笼子」里？就在这尴尬节骨眼BTS霸气表态。他们今年正规五辑《ARIRANG》里收录了英文歌曲，完全有本钱直攻「年度专辑」、「年度制作」等「本奖」殿堂。论实力、论销量、论人气，他们绝对是夺奖大热门。但7个人选择放下到手的既得利益，扛起守护后辈的责任——为了不让往后用韩文唱歌的孩子们被贴上「亚洲标签」、被隔离在主流战场之外，他们宁可拒领这张入场券。



BTS从2019年颁奖、2020年首演、2021年入围、2022年舞台到2023年抢年度专辑门票，每一步都在书写K-Pop历史，却连续三年落空，粉丝怒轰葛莱美「玻璃天花板」厚到打不穿，年年陪跑。对比BTS在美国三大音乐奖之一的「全美音乐奖（AMA）」两度（2021、2026年）夺下最大奖「年度艺人」，Billboard音乐奖更狂扫12座奖杯，葛莱美这堵高墙，显得格外刺眼。



过去K-pop市场靠著BTS开辟的「葛莱美高速公路」不断拓宽版图。第68届葛莱美上，《K-pop 猎魔女团》OST《Golden》夺下「最佳影视媒体歌曲」，BLACKPINK成员Rosé与KATSEYE也入围本奖，一度让人看见非西方音乐被接纳的曙光。但APMP新奖一出，等於狠狠踩煞车！历史殷鉴不远，葛莱美过去对R&B、拉丁、Afrobeats（非洲流行乐）也都玩过同一招——先新设分类奖项，再把这些威胁主流市场的音乐「分流」出去，确保白人当道的老招牌继续亮。说穿了，就是利用K-pop炒收视、冲话题，却在关键的本奖入场券上设下重重路障，矛盾至极。



BTS今年3月发行正规五辑《ARIRANG》，横扫美国告示牌主要榜单，上半年北美体育场巡演更动员84万人次，还写下美国三大音乐奖之一的「全美音乐奖（AMA）」夺大奖、史上首组登上2026美加墨世界杯决赛中场秀等惊人纪录，本被视为本届葛莱美夺奖大热门。如今全员表态不报名，无疑是对葛莱美长期以来「边缘化亚洲音乐」的最直接表态，也让全球粉丝与乐坛开始重新审视奖项背后的多元与平等问题。

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