《财阀X刑警2》安普贤曝：原以为郑恩彩不太常笑，想不到完全相反「爱笑又随和无害」

演员安普贤近期将推出电视剧续集作品《财阀X刑警2》，不过搭档的女主角从第一季的朴智贤，第二季改由郑恩彩出演。郑恩彩饰演重案组女警一样帅气不减，而安普贤也在访谈中透露郑恩彩实际的个性，其实是个爱笑的女生，并且相当随和。

日前在时尚杂志W Korea的YT频道影片中，邀请《财阀X刑警2》的男女主角安普贤以及郑恩彩，互相写下对方的个人介绍，看看对彼此的了解有多少。首先两人也画出心目中对方的帅气模样，安普贤画出了郑恩彩穿著警察制服骑乘摩托车头发向后飘扬的样子，郑恩彩则是画出了安普贤的酒窝。



安普贤也提到原以为郑恩彩应该不太常笑，但相处后才发现郑恩彩个性相当随和，也是个爱笑的人，感觉无害。郑恩彩则说到安普贤和蔼可亲又帅气的外表下，还透露出细腻的一面，他总是能记得别人说过的话，属於默默关心体贴对方的类型，安普贤对於这样的评价也感到相当自信。



接著安普贤也透露郑恩彩对於玛格利酒的趣事。在某次聚餐中，安普贤为大家带来了多瓶玛格利酒，不过郑恩彩一看到就说自己没有办法喝这种酒，因为隔天会头痛无法进行工作。但是在聚餐的现场她却被安普贤说服了，在几小时内喝了不少量的玛格利酒。隔日安普贤则收到了来自郑恩彩的讯息，原来是特别来通报「我没有头痛问题！」让安普贤感到相当有趣。



《财阀X刑警2》是延续上一季的作品，财阀家世背景显赫却热爱担任警察的陈利手，与新到任的朱慧拉组长，将携手展开愉快爽快又痛快的搜查故事，将於8月7日晚间正式与观众见面。



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