BTS 2026世界杯舞台装拍出天价！Jimin一件上衣飙破1.5亿，整团贡献慈善拍卖近半金额

还记得今年美加墨世界杯足球赛决赛中场秀上，防弹少年团（BTS）炸翻全场的演出吗？当时七位成员穿的舞台装，现在通通变成拍卖会上的抢手货，而且价格高得吓人！

根据《纽约时报》报导，国际拍卖行佳士得（Christie's）日前举办了一场「One Goal」线上慈善拍卖，为FIFA全球公民教育基金募款。结果BTS成员Jimin穿过的那件衬衫以11万美元（约1.5亿韩元）成交，直接登上全场最高价宝座。



这次为期一周的拍卖总共募得65万2630美元，而BTS七位成员在中场秀穿过的行头，七件加起来竟然就卖了30万美元——BTS一个团就包办了整场拍卖将近46％的金额，这带货力跟影响力真的不是开玩笑的。



除了Jimin的衬衫，其他成员的配件同样抢翻天：V的围巾与柾国的夹克各以4.62万美元成交、Suga的裤子拍出了3.3万美元的价格、J-hope的手套2.86万美元、RM的靴子1.98万美元，Jin的皮带也拍出1.65万美元，七件行头加起来足足贡献了整场拍卖近一半的收益。

Jimin的衬衫成交价与这次拍卖的另一件焦点拍品——本届世界杯决赛实际用过的比赛用球——并列最高价。其他名人捐出的收藏品也陆续成交，包括流行天后夏奇拉收到的梅西签名球衣（6.6万美元）、玛丹娜在开幕表演戴过的指套（4.18万美元），以及小贾斯汀的球鞋（2.64万美元）。



这次拍卖的所有收益将全数捐给FIFA全球公民教育基金，用来帮助弱势地区的孩子获得教育与足球资源。只能说，BTS的舞台魅力不仅当下震撼全球粉丝，连穿过的衣服都能变成帮助世界更好的力量，人气跟爱心都给好给满啦！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻