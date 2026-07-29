BTS柾国被秒转发 vs. 柳炳宰苦等回应！《Hope》导演罗泓轸互动成热门话题

BTS 柾国看完电影《Hope》（希望）后给出好评，被导演罗泓轸迅速转发！柳炳宰随后有样学样，却获得不同待遇而引发热烈讨论～。

27日，网路上流传著柾国现身首尔龙山区CGV龙山I'PARK MALL影城的目击消息。之后，柾国透过与粉丝的直播表示，自己独自去看了电影，非常享受，并透露自己以4DX形式观赏了罗泓轸导演的新片《Hope》，觉得非常有趣。



此外，柾国还在自己的社群平台限时动态写下简短心得：「《Hope》很好看。」随后，罗泓轸导演也迅速将柾国的心得转发到自己的限时动态，引起外界关注。



看到这一连串互动后，柳炳宰当天也在自己的社群平台发出和柾国一模一样的文字：「《Hope》很好看。」然而，罗泓轸导演却没有任何回应。过了一天依旧毫无动静，柳炳宰便於28日再次在限时动态发文写道：「睡著了吗？」短短一句话逗笑不少网友。



最后，罗泓轸终於在柳炳宰的社群平台留言表示：「本来正要睡觉，但因为炳宰先生，大家一直把我叫醒。有什么事吗？」两人一来一往的幽默互动也让许多网友笑翻，这段搞笑的「差别待遇」又再次帮电影带了一波讨论热潮。





另一方面，於15日上映的《Hope》是罗泓轸继《哭声》后，时隔10年推出的新作。故事描述非军事区希望港派出所所长范锡（黄晸珉 饰），从村里年轻人口中得知有老虎出没，整个村庄因此陷入混乱，并接连面对一连串令人难以置信的事件。电影由黄晸珉、赵寅成、郑好娟等人主演，并获邀入围第79届坎城影展竞赛单元。



《Hope》也是今年上映电影中最快突破100万、200万观影人次的作品，截至27日，累积观影人次已达351万。

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