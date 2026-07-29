《请回答1988》宝拉×善宇再合体！柳慧英、高庚杓同框出演《我独自生活》，戏里夫妻戏外也有特别缘分

《请回答1988》的宝拉与善宇又同框啦！柳慧英、高庚杓近日一起录制《我独自生活》，已经开始期待播出啦！

今日（29日），据韩媒报导，柳慧英与高庚杓近日已完成《我独自生活》的录制。随后，MBC 方面也证实消息，表示：「两人最近确实完成《我独自生活》的拍摄，出演集数预计将於8月初播出。」



柳慧英与高庚杓曾在2015年播出的tvN经典剧《请回答1988》中，分别饰演「成宝拉」与「成善宇」，在剧中以「年上女×年下男」夫妻的设定合作。两人从暗恋、恋爱一路发展到结婚的故事线，当时获得许多观众喜爱。



而现实生活中，两人其实也是建国大学艺术设计学院电影系的前后辈关系，在拍摄《请回答1988》之前便已结下缘分。此前公开的剧组幕后花絮中，两人在得知彼此将饰演对手角色时，也曾展现出惊喜反应，展现出特别的默契。



据悉，这次两人合体出演《我独自生活》，是在柳慧英近期首次透过节目公开私下日常后促成，也因此引发更多期待。此前，柳慧英曾在节目中分享亲自布置的家与生活点滴，公开学习外语、运动、阅读、写日记等习惯，展现出与戏剧角色不同面貌的自然魅力。



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