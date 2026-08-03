BABYMONSTER 雅譞舞台装太危险！「双峰」呼之欲出，甩头拨发全是护胸小动作！网：造型师出来谢罪

韩国女团 BABYMONSTER 上个月在首尔蚕室室内体育馆，举办为期三天（6月26日至28日）的「2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CH00M] IN SEOUL」世界巡回演唱会。成员们全员换上以黑色为基调，点缀水晶与珍珠的华丽舞台装，企图展现既统一又各具特色的强烈视觉风格。

不过，其中成员雅譞（雅贤） 的穿搭却意外引发关注与担忧。她当天穿著一件露出肩膀与锁骨的黑色摸胸上衣，胸前与腰部镶满银色水晶、珍珠装饰，脖子还叠戴了两串珍珠项炼，搭配黑色长手套与单侧珍珠饰品，整体造型确实亮眼。

但问题就出在这件上衣「完全没有肉眼可见的支撑或肩带设计」。由於BABYMONSTER的舞蹈向来以强劲、大动作闻名，雅譞在表演过程中，多次需要高举双臂并剧烈运用到上半身力量。她频频被拍到低头检查上衣位置、甚至用头发刻意遮挡胸口的小动作，疑似担心服装滑落或位移，导致无法完全投入演出。



到了演唱会尾声，雅譞仍不时有「乔衣服」的举动，让不少粉丝看完直呼：「太危险了！」、「看得我好紧张，根本没办法专心看表演」、「造型师出来谢罪」、「女团的服装怎么了，越来越暴露了」、「我都害怕她突然走光」等。



业界人士也指出，舞台服装除了好看，更必须考量到歌手的肢体动作与舒适度，尤其像这种需要大量手臂与躯干力量的舞蹈，更应该要有稳固的固定设计，否则只会让艺人分心，反而影响舞台专业度。这套服装虽然华丽吸睛，但对雅譞来说，显然美观大於实用，也让这次的舞台造型留下小小遗憾。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻