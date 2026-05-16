Girl's Day Yura认了出道超冲击！看到秀智、芝妍美貌后「躲更衣室爆哭」

韩团Girl's Day出身的演员Yura，最近在自己YouTube频道找来同团成员素珍当嘉宾，聊起当年刚出道的甘苦谈。 她自爆从家乡蔚山来首尔时，原本对自己超有自信，没想到一进演艺圈就被「震撼教育」，甚至躲起来大哭。

Yura透露：「我从蔚山上来首尔的时候，本来以为自己最漂亮。」没想到出道后一看身边的偶像同事，瞬间被打击到不行。 她坦言：「来了之后才发现『惨了，我好像最丑』。」那时候内心充满了外貌自卑。她回忆有一次去录节目，现场满满都是超高颜值的偶像。 当时她穿著婚纱正在拍摄，结果一看到秀智走进来，直接遭受「第一波冲击」。 接著T-ara的芝妍又出现，让她再度傻眼：「看到那张那么漂亮的脸，我受到第二次冲击。」



Yura苦笑说，当时觉得整个人都没自信了，录影结束后，「我一个人躲进更衣室里哭」「心里一直想说『我不是漂亮的女生』『果然首尔就是不一样』。」这段超真实的告白也让粉丝笑翻。

话说回来，让Yura超崩溃的秀智跟芝妍，颜值真的不是盖的。 演员崔宇植之前受访时就大赞：「秀智真的超美，应该是全韩国TOP等级的吧。」男神郑雨盛也点名过她，说她「外貌非常出众」。



芝妍也是演艺圈公认的「实物美女」常胜军。 主持人申东烨曾说：「亲眼看到芝妍，真的美到吓一跳。」她的好姊妹IU也不只一次称赞过她的美貌，看来Yura当年的崩溃，真的不是没有原因。



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