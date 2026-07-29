第22届堤川国际音乐电影节开幕式主持搭档公开〜风趣女王张度练＋腼腆帅气文相敏！

拥有愉快风格的主持人张度练将搭档帅气男演员文相敏共同主持第22届堤川国际音乐电影节的开幕式。
第22届堤川国际音乐电影节（JIMFF）将於9月3日进行开幕式，并且於7月28日正式公开了本届开幕式主持搭档，为主持人张度练搭档演员文相敏共同担任。去年的开幕式以机智又相当稳健的风格进行主持的张度练，今年将再度担任主持人，并加入了新成员，也就是帅气的演员文相敏，两人将共同为大家介绍本届音乐电影节的重点。
张度练表示，她还记得去年在堤川与张恒准执行委员长一起主持开幕式，呈现的效果比想像中更加有趣，今年她也相当荣幸再度有机会成为主持人。而新搭档文相敏则表示，能够和喜欢电影以及音乐的大家一起合作，也让他感到很荣幸，一定会尽全力与张度练前辈一起展现最好的合作默契。去年主持过开幕式的张恒准执行委员长也表示期待今年张度练与文相敏的搭档，可望比去年更加有趣。
张度练总是以机智的临场反应以及幽默风趣的主持风格得到广大观众们的喜爱，主持时也总能让受访者感到轻松，不仅活跃於电视节目，也是各大颁奖典礼争相邀请的主持人选之一，是韩国极具代表性的女性MC主持人之一。文相敏则是一位横跨各种剧本题材，累积自己的戏路并表现亮眼的演员，曾以电视剧《王后伞下》中的成柟大君一角荣获百想艺术大赏的男子新人奖，近期转战电影作品《孔雀舞曲》也获得百想艺术大赏电影部门新人男演员的提名，演技备受肯定。加上曾主持音乐节目，也累积了一些主持人经验。
第22届堤川国际音乐电影节将於9月3日至8日一连六天在堤川市各地举办各式活动。
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