孙淡妃日本旅行照掀「饭店礼仪」争议！穿鞋坐床遭质疑，本人澄清「是新鞋」喊话：请适可而止

歌手兼演员孙淡妃近日因饭店房内穿鞋行为引发讨论，面对部分网友质疑「不符合住宿礼仪」，她也亲自透过社群说明情况，表达无奈心情。

孙淡妃27日在 IG 限时动态写下：「这间饭店本来就是穿鞋进入的地方，而且还是新鞋，到底哪里是不礼貌呢？请适可而止。」她也补充：「造成大家吵闹很抱歉。」直接说明事件原委。



事件起因於孙淡妃25日分享日本旅行近况，表示「今天是日本旅行最后一天，直到最后都在尽情享受美食与旅程」，并公开多张旅途中照片。其中一张照片中，她穿著蓝色运动鞋坐在饭店房间床边，部分网友认为外出鞋接触床铺可能有卫生疑虑，因此引发讨论。



不过，也有不少网友替孙淡妃缓颊，表示部分西式饭店本来就有室内穿鞋的习惯，不应单纯以韩式生活方式看待。随著讨论延烧，孙淡妃也再次说明，当天穿著的是未曾在外使用的新鞋，住宿空间也允许穿鞋进入。

事实上，这并非孙淡妃近期首次因住宿相关行为受到关注。本月初她曾分享与女儿在住宿场所玩泡泡的影片，当时也引发部分网友讨论；她事后表示已整理清洁环境，并承认自己考虑不周，承诺未来会更加注意。



另外，孙淡妃於2022年与前速度滑冰国家代表李奎赫结婚，并育有一名女儿。

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