《金特务：本色回归》苏志燮戏外也是暖爸！「敏智」徐貹旼曝暖心拍摄故事，生日还收到惊喜礼物

原来苏志燮戏外也是暖爸代表！徐貹旼不只晒出《金特务：本色回归》幕后照，还分享拍戏期间被苏志燮暖心照顾的故事。

《金特务：本色回归》迎来大结局后，饰演金部长女儿「金敏智」的徐貹旼也在 IG 分享多张拍摄幕后照，向一路支持作品的观众表达感谢。她写下：「真心感谢大家一直以来收看《金特务：本色回归》，爱你，爸爸。」一句简单的「爱你，爸爸」，瞬间勾起不少剧迷对剧中父女情的回忆。



公开的照片中，徐貹旼晒出与苏志燮、崔代勋、尹敬浩、柳智安、Chael 等演员的合照，满满都是拍摄期间的珍贵回忆。贴文曝光后，不少粉丝也纷纷留言表示「要一直和爸爸幸福下去」、「希望有第二季」，为作品送上满满祝福。



近日接受访问时，徐貹旼也分享了和苏志燮合作的暖心故事。她坦言，一开始得知自己要饰演「苏志燮的女儿」时，开心之余也非常紧张，甚至担心自己的表现会拖累前辈。不过真正进入剧组后，苏志燮总是默默照顾她，让她忍不住笑说：「前辈真的就像爸爸一样！」



她回忆，第一天拍摄时因为太紧张整个人都僵住了，苏志燮悄悄递给她一颗糖果，温柔鼓励她：「一起加油吧。」拍摄期间碰上生日，苏志燮还特地送上她最喜欢的 DAY6 亲笔签名专辑，让她感动到当场落泪。她也表示，苏志燮不只拍戏时把她当成「敏智」，私下也一直像照顾女儿一样照顾自己，因此才能更自然地诠释剧中的父女情。

首次挑战戏剧演出的徐貹旼，也凭藉《金特务：本色回归》中「金敏智」一角收获不少观众喜爱。她表示，这部作品不仅是自己的出道作，更是一段珍贵又难忘的回忆，也希望未来能以更好的作品再次与大家见面。



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