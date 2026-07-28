《请回答1994》闵都凞曾因没戏拍去咖啡厅打工，孙浩俊得知后心疼落泪：「你为什么还要去打工？」

《请回答1994》多年后依旧暖心！闵都凞（闵都熙）曝孙浩俊私下暖举，得知她打工后心疼落泪。

因《请回答1994》走红的闵都凞，近日出演SBS综艺《我家的熊孩子》，与金成均、车善玗（Baro）重聚，也分享出道后的近况与拍摄幕后故事。虽然曾因作品空窗期靠咖啡厅打工维持生活，但这段经历被孙浩俊得知后，竟让对方心疼落泪，也再次展现《请回答1994》演员们多年不变的暖心情谊。



闵都凞表示，在没有戏剧作品的期间，她曾到咖啡厅打工维持生活。最近结束音乐剧演出后，等待下一部作品期间，她也再次寻找兼职工作。节目中，她亲自查看徵人公告、联络工作机会，最后找回过去工作的咖啡厅，店长也暖心鼓励：「都凞在哪里都会做得很好。」

而这段经历也被《请回答1994》的伙伴们知道，车善玗透露，孙浩俊得知闵都凞打工后，因为心疼她而忍不住落泪。闵都凞也回忆，有次久违聚会时，她刚结束打工便赶去见哥哥们，当孙浩俊问她「刚刚去做什么？」得知她去打工后，难过地说：「你为什么还要去打工？」甚至因此哭了出来。她也笑著表示：「哥哥哭了，所以我也跟著哭了。」



之后孙浩俊仍一直担心她，金成均透露，闵都凞几天没有接电话时，孙浩俊还以为是自己哭泣让她受伤。但其实闵都凞没有接电话，是因为手机坏掉换了新手机，重新开通后才发现哥哥们打来了大量未接来电。



多年过去，《请回答1994》的演员们依旧像家人般陪伴彼此，这份跨越时间的暖心情谊，也让粉丝再次感受到满满感动。节目播出后，不少网友也留言表示：「毕竟本职工作不顺利，自己肯定最难过吧」、「孙浩俊真善良」、「孙浩俊好像是因爲自己经历过生活困苦，所以才知道那是什么样子」、「都凞，祝你一切顺利」、「只要不放弃并继续前进，就一定会迎来光明」等等。



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