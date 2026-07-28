战胜血癌强势回归！「巧克力欧巴」车炫承抗癌成功，合体宣美重现 Waterbomb 经典名场面

2018 年在 Waterbomb（水炸弹音乐节）凭藉一身黝黑肌肤与爆肌身材一夜爆红，获封「巧克力欧巴」的舞者兼演员车炫承回来了！作为歌手宣美的御用舞者，他不仅曾拥有个人的粉丝直拍，近年更凭藉《单身即地狱 1》、《体能之巅：百人大挑战》等热门节目红遍全球。然而就在他积极转型演员之际，却於去年惊爆罹患白血病（血癌）。如今经历艰辛的化疗与休养，他终於战胜病魔痊愈，并在近日重返 Waterbomb 舞台，再次与宣美合体带来震撼全场的经典表演！

韩国 Waterbomb 官方社群近日公开了首尔场的最新现场影片，记录下宣美与车炫承再次同台带来经典名曲《24小时都不够》的精彩瞬间，更激动写下：「就是这个！终於再次相聚了！」



影片中，车炫承在漫天倾泻的水柱下帅气登场，展现惊人核心力，熟练地将宣美整个人托起、让她稳稳立於自己的大腿上。两人默契十足、火花四射，完全感受不到长时间的空白期，精彩的默契演出顿时让全场观众发出海啸般的欢呼声。



随后，宣美亦通过官方IG分享两人一起跳舞的影片，气氛相当欢乐融洽。



这场演出之所以让人动容，是因为这是车炫承宣告「白血病痊愈」后，首次以舞者身分重回大众视野。

两人的传奇缘分始於 2018 年的 Waterbomb 舞台，当时车炫承作为伴舞与宣美湿身合跳《24小时都不够》，极致性感的演出让他一战成名。随后他陆续接演综艺节目累积超高人气，正当他通过影视作品的最终面试、准备作为演员大展身手时，命运却给了他沉重一击。



车炫承於去年 9 月透过 SNS 坦承罹病过程：「6 月初被送进急诊室后，一切都停摆了。」他坦言当时恐惧又混乱，但也坚定记录下抗癌过程。幸运的是，在经过几个月的抗争后，他在去年 12 月亲自带来好消息：「感觉永远不会结束的抗癌生活，终於落下帷幕了！」



今年2月车炫承出席首尔时装周活动，仍可见面部略带浮肿。



如今看到「巧克力欧巴」健康的英姿再次出现在舞台上，网友与粉丝们无不感动落泪，纷纷留言祝福：「这对标志性的组合终於回归Waterbomb了！」、「恭喜欧巴痊愈」、「希望能经常看到他」、「两个人真的太帅了」。

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