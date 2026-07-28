大佬发黄金还陪出国！苏志燮《金特务》收视霸榜，8月中带全剧组爽飞关岛庆功

韩剧男神苏志燮主演的 SBS 热血动作剧《金特务：本色回归》日前以 23% 的超狂收视率完美收官，更跃居历代 SBS 金土剧收视亚军！这部戏不仅口碑、收视双收，剧组气氛更是融洽。继日前爆出苏志燮大手笔自掏腰包「送黄金」给全体演员与工作人员后，27 日再传好消息——他将亲自带队前往关岛享受奖励休假！

根据韩媒《Star News》报导，苏志燮预计於 8 月中旬与《金特务》的演员群及制作团队一同飞往关岛度假充电。事实上，早在 2013 年《主君的太阳》热播时，苏志燮就曾因个人行程残念缺席奖励休假，这次他特别协调行程决定全程参与，展现对《金特务》团队的热爱。



SBS 相关人士透露，拍摄现场气氛一直相当融洽，25 日杀青宴上主要演员几乎全数到齐，聚在一起欣赏大结局首播。而剧中与苏志燮展现无敌默契的「大叔小队」成员尹敬浩（饰 朴镇哲），虽然下半年新戏档期满档，依然挤出时间加入关岛行；另一位主力崔代勋（饰 成汉秀）目前正忙於拍摄 ENA 新剧《不惑罗曼史》，也在积极协调行程中。



复仇动作剧《金特务》讲述世界上最平凡的爸爸为了拯救女儿，变身为世上最危险的男人，由苏志燮、崔代勋、尹敬浩、朱相昱、孙娜恩、金成圭等担任主演。播出仅 4 集收视率就突破 20% 大关，第 8 集更创下 23.1% 的自身最高纪录，掀起全韩追剧狂潮。



虽然 10 集已划下句点，但剧组特别准备了惊喜！《金特务》将於 7 月 31 日与 8 月 1 日连续两天推出特别节目，想重温大叔们帅气动作戏与温馨互动的粉丝千万不能错过！

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