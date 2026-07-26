《金特务》EP.10大结局完美收官！苏志燮真挚发表完结感言：真心感谢一路陪伴我们到最后的观众

「动作戏男神」苏志燮主演的热门韩剧《金特务：本色回归》，直到最后一刻都非常精采！！让许多剧迷直呼：舍不得完结啊～。

（谈及剧情）昨晚播出的 SBS 金土剧《金特务：本色回归》最终回中，金部长（苏志燮 饰）陷入最恶劣的局面，不得不与成汉秀（崔代勋 饰）、朴镇哲（尹敬浩 饰）展开一场惨烈激战。由於朱江灿（朱相昱 饰）的阴谋，好友们的孩子全都遭到挟持成为人质。



虽然金部长一度被逼入绝境，但他与伙伴们凭藉机智展开反击，突袭朱江灿，一举扭转局势。最终，他成功击垮朱江灿与住学建设，也重新找回与女儿金敏智（徐貹旼 饰）珍贵而平凡的日常，迎来圆满的 Happy Ending。



苏志燮不仅完美诠释沉稳厚重的动作戏，也与崔代勋、尹敬浩展现精彩的兄弟情谊（Bromance），成功塑造出层次丰富的角色。华丽动作场面之外，他细腻的情感表现与充满人情味的魅力，成为打造这位独一无二角色的关键。他同时展现平凡父亲深沉动人的父爱，以及前王牌特务冷静强大的领袖气场，为观众留下深刻的余韵。



在苏志燮精彩演出的带动下，《金特务》每一集都刷新自身最高收视纪录，最终突破20%收视率（完结23%），登上2026年迷你剧收视冠军。此外，该剧也连续3周荣登 Netflix 非英语电视节目全球排行榜第1名，不仅在韩国掀起热潮，也获得全球观众热烈喜爱。

迎来大结局之际，苏志燮透过经纪公司 51k 向所有共同完成这部作品的人表达感谢。



苏志燮表示：「我认为《金特务》是一部凝聚许多人热情与努力才完成的作品。衷心感谢导演、编剧，以及即使在寒冷天气中仍默默坚守拍摄现场的所有工作人员。正是因为每一位在幕后默默付出、比任何人都更加努力的工作人员，《金特务》才能够以现在的样貌完成。我也真心感谢每一位在拍摄过程中默契十足、一路同行的演员们，能够与大家合作，是我莫大的荣幸。」

他接著表示：「最重要的是，真心感谢所有喜爱《金特务》并一路陪伴我们到最后的观众。我会将大家给予的支持长久珍藏在心中，今后也会透过更好的作品来回报大家。」并发表了真挚的完结感言。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻