Tiffany甜晒婚后生活！狂赞老公卞约汉是「1 号粉丝」，不办公开婚礼有原因：「希望是只属於我们的珍贵回忆」

少女时代成员Tiffany与男星卞约汉於今年 2 月登记结婚，晋升人妻的她化身「结婚传教士」，日前受访时大方谈及新婚生活，甜喊：「我的主力细胞就是爱情！」

行程排满满！Tiffany 狂赞老公是「1 号粉丝」

今年 Tiffany 迎来演艺生涯最忙碌的一年！除了准备明年少女时代出道 20 周年的完整体回归，8 月将推出首张个人正规专辑、9 月启动亚洲巡回演唱会，目前更热演音乐剧《柔美的细胞小将》。



如同剧中女主角，Tiffany 也笑称「爱情是我的动力」。提到老公卞约汉，她露出娇羞笑容：「他是我的 1 号粉丝，总是给我带来良好影响，也是我坚实的后盾！」她透露老公日前惊喜送咖啡车到练习室，首演更亲自到场看哭，大赞作品对她而言非常珍贵。



Tiffany将卞约汉称为「人生伙伴」，幸福表示：「做音乐时他也总是第一个给反馈，总是支持我、无条件信任我。他的眼神很帅，让我忍不住想『我也要装备那样的眼神』。结婚后真的变得更有力量了。多亏了他，感觉开启了新的篇章，真的非常幸福。」



划清工作与私生活！坦言对婚礼无幻想

两人当初跳过婚礼、仅宣布登记结婚，震惊娱乐圈。对於原定今年秋天举办的婚礼，Tiffany 展现成熟清醒的态度，俐落划清界线：「这是私人的领域。两个人在一起才是最重要的，不是吗？」



她坦言，虽然从小在少女时代以华丽形象示人，但私下其实很安静和简单，对婚礼也没有特别的幻想：「如今随著资历累积，我能够选择想要展现的模样。公开登记结婚一事是我选择的界线，这样就够了。即便未来举办婚礼也不想对外分享，想作为只属於我们两人的珍贵回忆。这是私领域，没有非要展示给大众看的理由。」



网友力挺赞爆：内心强大的清流！

这番清爽又有主见的「婚礼观」曝光后，引来大批网友赞爆：「不耍酷又务实，真的超级帅气！」、「感受到她内心的强大与坚定」、「能不能拍张漂亮的照片，单纯发出来给我们看就好呢？」、「遇到对的人了，看起来很幸福，两个人超级般配！」

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