《金特务：本色回归》结局前上演史诗级动作戏！苏志燮一镜到底突围救人震撼全场

（谈及剧情）昨晚播出的SBS热门韩剧《金特务：本色回归》第9集中，上演了堪称历代级的动作场面，苏志燮也献上了「人生代表作」级的精彩动作场面。

接下最后一项任务的金部长（苏志燮 饰），为了与女儿金敏智（徐貹旼 饰）展开新生活，奉命保护北韩最高层级脱北者李应永（李在勇 饰），并为了守护他而潜入敌营。



当天播出中，南北会谈一度取消，金部长为了完成护送李应永的任务，在回来支援他的朴镇哲（尹敬浩 饰）、成汉秀（崔代勋 饰），以及特任局的郑尚雅（孙娜恩 饰）、林氏（朴振宇 饰）的协助下，再次闯入敌方阵营。

正如金部长所料，李应永仍然活著，并被藏在北韩车辆的后车厢内，秘密送往饭店。朴镇哲伪装成主厨，郑尚雅则乔装成饭店员工，与藏身在推车下方的成汉秀一同前往监控室，轻松制伏北韩特务后，成功掌握李应永的下落。金部长则潜入李应永遭受拷问的房间，制伏了企图以李应永过去私藏的对南韩秘密资金为由进行威胁的北韩相关人士。



金部长在伙伴们的协助下，准备带著李应永逃离饭店，但北韩方面已察觉他们的潜入行动。成汉秀与朴镇哲面对20名北韩特务，展开一场酣畅淋漓的动作对决。尤其朴镇哲与4名特务一同受困在停电的电梯里，搭配宛如《深夜怪谈会》般的惊悚氛围，只能依靠打火机微弱的火光，在黑暗中展开毫不留情的激烈搏斗。

金部长的动作场面则更加精彩。金部长一边掩护在逃亡途中受伤的李应永，一边突破敌人的包围。在整栋建筑所有电子设备断电、陷入一片漆黑的情况下，以北韩特务红外线摄影机视角拍摄的金部长一镜到底动作戏，让观众赞叹不已。比任何谍报电影都更加紧张刺激的剧情发展，加上采用纵向构图的实验性拍摄角度，成功吸引所有人的目光。



令人遗憾的是，最终金部长和李应永被北韩特务团团包围，逼至绝境。另一边，朱江灿（朱相昱 饰）命令手下绑架了成汉秀的儿子与朴镇哲的女儿。两人看见孩子遭绑架的影片后，顿时脸色惨白。朱江灿威胁道：「只要你们敢碰我一根汗毛，孩子们就没命了。」再度面临新的危机。



《金特务：本色回归》今晚将播出第10集大结局。

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