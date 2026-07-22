短剧人气高！制作公司EO Contents集团首度制作Short短影片《向中殿Check In》启用多位新演员

目前许多剧迷们对於网路上的短影音剧集相当感兴趣，也有特定的平台可收看，从本月14日起，透过韩国国内的短影音平台Vigloo公开了新短剧《向中殿Check In》，由演员金娜允、申宇彬、金东奎、韩泰希等新人主演，是一部神秘奇幻恋爱喜剧作品。

EO Contents集团曾制作过SBS电视剧《我的完美秘书》以及tvN《牵牛与仙女》等人气作品，本次首度跨足短影音电视剧。《向中殿Check In》剧情描述朝鲜时代的中殿金丹熙，某天在一家民宿中睁开了眼睛，开始了故事。丹熙遇见了性格与魅力各不相同的三位男子，在他们相遇的背后，藏著失去的记忆以及过往的缘分，更有人物之间的秘密，在过程中，金丹熙抛开朝鲜中殿与婚姻关系等设定背景，以完整的自己选择了想要的爱情与生活。

浪漫爱情以及悬疑秘密剧情的结合，将是本作品吸引人的最大看点。穿越时空的幻想以及丧失的记忆，追踪人物的真正身分等，都是许多韩剧中吸引观众的剧情元素。在很短的剧情时间内，必须让观众们投入其中，并吸引观众们想要接著看下一集，展现短影音剧集的魅力。



四位新演员的活跃也备受期待。最近持续进行新曲发表和日本粉丝见面会等活动的MOMOLAND成员金娜允，将饰演中殿金丹熙。饰演崔道英的申宇彬，曾出演过入围2026年柏林国际电影节主竞赛单元的电影《我的名字》。饰演朴胜宇的金东奎曾在电视剧《浪漫的绝对值》《月亮在江边流淌》中演出。饰演金旻奎的韩泰希则是曾出演Disney+原创剧集《异感追击：连瞳 》。

EO Contents集团代表表示，这是将团队多年来制作电视剧的实力转为制作短影音作品的第一次尝试，即使在短影音的时长中，仍希望能够清楚展现出角色的成长以及细腻的情感，悬疑反转以及完整的剧情内容。

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