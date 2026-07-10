李钟奭＆IU公开恋爱4年画下句点！经纪公司证实分手，决定以「好同事」身分相处

李钟奭与 IU 的4年公开恋情传出告终消息，双方经纪公司今日（10日）证实两人已分手，并表示「决定以好同事的身分继续相处」。

李钟奭的经纪公司 ACE FACTORY 针对分手消息回应：「确实如此，两人决定留下美好的同事关系。」IU 的经纪公司也证实两人已经分手，表示未来将以好同事的身分相处。至於具体分手时间与原因，双方则表示因涉及艺人个人私生活，难以透露更多细节。



李钟奭与 IU 的缘分始於2012年，两人曾共同主持 SBS《人气歌谣》，之后以同事身分相识长达10年，并於2022年正式发展为恋人关系。两人在各自领域皆拥有亮眼成绩，恋情公开后也一直低调交往，受到许多粉丝关注。



过去两人曾多次传出分手传闻，不过 IU 演唱会现场曾被捕捉到李钟奭现身支持的身影，让外界一度认为两人感情依旧稳定。据悉，近期双方因工作行程繁忙，见面时间减少，最终决定整理彼此关系，回到熟悉的同事身分。

另一方面，李钟奭目前正等待 Disney+ 原创剧《再婚皇后》公开，并确定出演改编自人气网路小说的《以燮的恋爱》；IU则在 MBC《21世纪大君夫人》剧终后投入新专辑制作，同时准备9月於高阳综合运动场主竞技场举行的演唱会。



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