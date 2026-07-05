宋智孝喝醉冲动剪坏头发！回顾「超短发风波」，发型师曝当年压力爆表：曾被要求「把薪水吐出来」

大家还记得宋智孝当年的「超短发造型」吗？她近日在个人频道回顾当时幕后故事。

宋智孝2日透过个人YouTube频道邀请长期合作的发型、彩妆与造型团队聚餐，席间聊起一路合作的幕后点滴。她一开口就对发型师说：「我真的要跟你道歉，就是我当年把头发剪掉那件事。」也再次提起当年掀起热议的超短发事件。



发型师回忆，当天凌晨突然收到宋智孝传来「我把头发剪了」的讯息，一开始还以为是在开玩笑，直到她真的跑到家里，才发现头发已经被剪得乱七八糟，几乎无法补救，只好在自家浴室帮她重新修剪，笑说当下真的吓了一大跳。



事实上，宋智孝2021年公开超短发造型后，因与过往形象落差太大引发热议，不少人甚至将矛头指向造型团队，要求更换发型师与造型师。直到后来她才坦承，当时是喝酒后一时冲动，自己拿剪刀把头发剪短，也特地替团队澄清，希望外界不要责怪工作人员。

谈起那段时间，发型师坦言，工作室一度接到大量抗议电话，甚至有人留言要她「把薪水吐出来」，压力非常大，也直言：「如果心理素质不够强，我真的撑不下去。」说到这里一度眼眶泛泪，回想当时确实相当煎熬。不过她也笑著表示，如今回头看，这段经历虽然辛苦，但已成了彼此共同的回忆。



（延伸阅读：「韩综界名垂青史」！宋智孝首次公开剪短发全过程：「当时喝多了，一生气就拿出剪刀」）

听到这番话，宋智孝也心疼地说：「还好你撑过来了。」一旁工作人员笑亏她眼眶都湿了，发型师则苦笑回应：「不要再讲了，我又要哭了。」两人如今终於能笑著回顾这段往事，也让不少粉丝看了既心疼又感动。

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