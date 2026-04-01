宋智孝直球告白知名男偶像：「要不要跟我交往？」《Running Man》恋爱线全面大爆发

29日播出的 SBS 综艺节目《Running Man》中，宋智孝神来一句告白台词，让现场气氛瞬间变得火热起来～～～。

当天成员们提到了《黑白大厨》的「料理狂人」尹男老，并开玩笑说：「睿恩不是在跟尹男老交往吗？」对此池睿恩笑著回应：「不是啦，是他喜欢我。」让现场一片笑声。（当期嘉宾是歌手成始璄与BTOB李昌燮）



这时刘在锡说：「始璄说睿恩喜欢玟硕（MeloMance主唱）。」成始璄也爆料表示：「我还帮她接通电话了。」对此池睿恩感动地说：「我很喜欢 MeloMance 的歌，所以很幸福。」



接著有人问池睿恩对成始璄的看法，她表示：「我学生时期就很喜欢成始璄前辈，他是很多女生的理想型。」甚至有人直接问她：「如果叫你跟始璄交往，你会交往吗？」池睿恩一开始害羞地说「哎呀…」，最后却爆出直球回答：「会交往啦。」成始璄也顺势回应：「那我们就先短暂交往一下吧。」加入恋爱情境剧，让大家都大吃一惊。



面对这意想不到的发展，池睿恩害羞到不行。这时有人问李昌燮：「昌燮觉得睿恩不漂亮吗？」李昌燮回答：「很漂亮。」接著又问池睿恩几岁，得知她是1991年生后，李昌燮说：「还是个小孩啊，小孩。」其实李昌燮是1994年生，只比1991年生的池睿恩小3岁而已。

刘在锡吐槽说：「你根本没看过真正的小孩吧。」接著提到宋智孝，问李昌燮：「那年上怎么样？」当李昌燮说自己喜欢年上的女生时，宋智孝立刻突袭告白：「那要不要跟我交往？」



李昌燮也爽快回答：「好。」让现场瞬间沸腾。



李昌燮还补一句：「因为是大我10岁的姐姐，所以没问题。」HAHA 则兴奋地喊：「今天是怎样，大家都在交往！」



▼节目片段：



之后在搭乘巴士移动时，成员们又继续起哄恋爱线：「今天太有趣了，情侣坐在一起吧。」再度进入情境剧模式。有人说：「以旁观者的角度看，成始璄跟池睿恩很有可能。」但又补充：「李昌燮跟宋智孝比较像搞笑路线，两个人一句话都没说。」

宋智孝和李昌燮笑著回应：「现在是彼此了解的阶段。」不过当大家看到李昌燮紧紧抓著椅子上的扶手时，立刻大笑说：「昌燮抓著扶手是在保持警戒吧！」



这时HAHA又说：「最悲伤的恋爱剧是梁世灿。」曾是节目原本恋爱线的梁世灿立刻低头说：「睿恩啊，我没办法跟始璄哥竞争。」让现场更加爆笑。

另一方面，当天成始璄与李昌燮开始唱歌时，原本充满竞争气氛的现场瞬间变成高品质演唱会舞台，为成员们带来一场「耳朵享福」的表演，这一期节目真的是太有趣啦～！XD

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