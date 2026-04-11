「这次不当背景板」！宋智孝首登《SNL Korea》正面迎击「RM存在感质疑」，放话展现真正实力

演员 惊喜加盟 Coupang Play《SNL Korea》第 8 季，并於今日（11 日）晚间震撼登场。 面对近期网路上对她在《Running Man》中「存在感趋近於零」的「屏风争议」，宋智孝这回选择不忍了，直接在节目中「直球对决」，宣言要展现毫无过滤、最真实的喜剧能量！

近期宋智孝在《Running Man》中的出镜份量因缩减至仅剩约 10 秒，遭部份观众批评表现消极，甚至被酸民狂喊「下车（退出）」。 面对质疑，宋智孝在《SNL》预告中展现超狂心志，不仅直接站在屏风前拿自己开玩笑，更火辣放话：「这次我不是屏风，会好好表现给你们看！我将以完全没有过滤的真实能量，尽情展现宋智孝的喜剧舞台。」



《Running Man》中的妹妹、同时也是《SNL》班底的 池睿恩 也在旁助阵，语带神秘地剧透：「现在终於可以说了，在这一季的《SNL》中，我们将公开智孝姐姐的真正真面目！」



据悉，宋智孝几乎参与了当天所有的录影环节，展现出前所未有的斗志。 她不仅抛弃女神形象，贡献了多段「破格崩坏」的演技，更在热门单元「微笑诊所」中，化身为急需管理的「率真活泼艺人」，以毫不退缩的口才与魅力震撼直播舞台。



此外，节目还巧妙延续了《Running Man》的世界观，安排宋智孝与池睿恩这对「相爱相杀」的姐妹花展开紧张的美貌心理战，这场火花四射的「综艺女王争夺战」预计将成为今晚最火爆的话题。

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