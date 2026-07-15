SANDARA PARK《REPRISM》不打歌只唱给粉丝听 8月澳门FAN-CON约定你

K-pop代表女星SANDARA PARK（DARA），多年来凭著亲切性格、亮眼外貌及充满感染力的舞台魅力，深受世界各地粉丝喜爱。无论是作为2NE1成员，还是近年积极发展个人演艺事业，她始终与乐迷保持紧密互动。因此，为了与BLACKJACK（粉丝名称）们拉近距离，主办单位今天正式宣布2026 SANDARA PARK FAN-CON ASIA TOUR [REPRISM] IN MACAO将於8月1日（星期六）晚上6时，假澳门伦敦人，伦敦人剧场隆重举行，希望与粉丝们共度难忘一夜。

SANDARA PARK一直十分重视现场表演，而她最近发布的FAN-CON同名专辑《REPRISM》，更决定不会登上电视台的音乐节目进行宣传，而是直接以现场演出和音乐活动跟乐迷交流。因此，这次澳门站的演出，绝对是难得能够细听SANDARA PARK献唱的机会。同时又让观众们可以欣赏她久违的个人舞台之余，更能近距离感受她最真实、最自然的一面，令这次澳门站的演出，变成是值得珍藏回忆的聚会。

还要留意的是，SANDARA PARK向来都以宠粉见称，今次澳门FAN-CON亦特别准备了一系列丰富的粉丝福利。好像所有购票入场的观众，除了可获得官方限定小卡，并可全数参加演出后的欢送环节，近距离向DARA道别。至於购买$1,599门票的粉丝，更能够享有最丰富的尊贵福利，不但保证可以欣赏彩排，率先感受SANDARA PARK的舞台魅力，同时亦有机会获得1:1合照、亲笔签名海报和亲笔签名拍立得等福利。

想亲身感受SANDARA PARK久违的舞台魅力，以及把握与偶像近距离见面的难得机会，就不要错过2026 SANDARA PARK FAN-CON ASIA TOUR [REPRISM] IN MACAO的门票将於7月17日（星期五）下午3时在金光票务、MPay及Trip.com盛大公开发售，票价分为$1,599、$1,199及$799。想知道更多活动详情及最新消息，可留意主办单位社交平台以及新闻公布。

2026 SANDARA PARK FAN-CON ASIA TOUR [REPRISM] IN MACAO

演出日期：2026年8月1日（六）

演出时间：晚上6时正

演出地点：澳门伦敦人，伦敦人剧场

门票价格：MOP/HKD 1,599 / 1,199 / 799

购票平台：金光票务 / MPay / Trip.com

公开发售：2026年7月17日（五）下午3时

主办单位：FriedRice Entertainment, LESLIE STUDIO LIMITED

执行团队 : 小金鹿娱乐有限公司

艺人经纪：Aradnas





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