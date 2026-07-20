鸟叔PSY〈江南 Style〉MV冲破60亿观看，创K-pop第一人！「骑马舞」洗脑 14 年热度不减

洗脑神曲真的没有极限！鸟叔PSY於2012年7月15日发行的全球热门单曲〈江南 Style〉，MV於本月 17 日下午正式跨越 60 亿次观看大关，强势树立了 K-pop 史上第一支跨越YouTube 60 亿次观看的里程碑！

〈江南Style〉MV 凭藉魔性洗脑的旋律、搞笑风趣的歌词、令人印象深刻的「骑马舞」以及充满幽默感的画面，在全世界掀起一阵现象级狂潮。它不仅在 2012 年 12 月成为 YouTube 历史上首支突破 10 亿次观看的影片，更强势攻占美国告示牌（Billboard）Hot 100 单曲榜、连续 7 周高居亚军，一举撕开西方主流音乐市场的大门，被公认为吹响 K-pop 全球扩张号角的最强先锋。没想到时隔 14 年，这首老歌依然开外挂，再次展现出经典神曲的恐怖影响力！



这份意义非凡的时刻也延续到了演唱会现场。PSY 於前一日在「PSY 湿身秀 SUMMERSWAG 2026」果川站的公演中，特地换上〈江南Style〉MV 中的经典造型「天蓝色西装外套+黑色蝴蝶领结」闪亮登场，引爆全场观众的尖叫与欢呼！PSY 不仅在台上与全场观众疯狂欢庆这个历史性的一刻，更亲切承诺会将当天的庆祝画面特别剪辑成感谢影片献给全球歌迷。



PSY 目前正在举办一年一度的夏日狂欢全国巡演「PSY 湿身秀 SUMMERSWAG 2026」，自议政府开跑后，已接连征服大邱、仁川与果川等地的粉丝。接下来他还将带著无敌的水柱与能量震撼原州、水原、光州、釜山，并於 8 月在大田画下句点，预计在 9 大城市带来 14 场高能爆发的狂欢盛宴。



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