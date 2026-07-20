李到晛退伍后首部作品确定了！搭档李炳宪、高胤祯，硬派武侠大片《南伐》下半年开拍

韩国大势男星李到晛去年5月光荣退伍后，动向备受关注。如今他终於确定以电影《南伐》作为回归大银幕的首部作品，与影帝李炳宪、人气女星高胤祯组成超梦幻黄金阵容，消息一出立刻引爆影迷期待！

制作公司High Media Corp今（20）日正式宣布，李到晛已确定出演《南伐》，这也是他退伍后的首部电影作品，堪称宣告强势回归的信号弹。

《南伐》是一部硬派武侠动作片，背景设定在朝鲜初期，讲述9位能力、出身都截然不同的武士，为了营救被倭寇俘虏的人质，毅然前往对马岛展开一场生死血战。这部片来头不小，导演正是曾操刀《破墓》、《首尔之春》、《猎首密令》等千万票房大作的摄影指导李毛凯，这是他首度转战掌镜导演的第一部长片作品，而李到晛继《破墓》后再度与李毛凯合作，两人默契早已备受肯定。



李到晛在片中饰演讨伐队先锋「宝景」，是个冲锋陷阵、武力值爆表的粗犷武士，但同时也是个对同袍充满热血与义气的立体角色。他更是武士团首领「林亿」（李炳宪 饰）最忠心的左右手，两位实力派演员首度同框飙戏，会擦出什么火花，已经让剧迷迫不及待。



从《Sweet Home》、《五月青春》、《黑暗荣耀》到千万票房神作《破墓》，李到晛一路走来不断挑战各种角色，被誉为「打破类型与角色界线」的当代代表演员。这回透过《南伐》变身野性十足的武士，将展现出道以来从未见过的全新魅力。



据悉，《南伐》目前正积极进行前制作业，目标是2026年下半年正式开机。这部集结李炳宪、李到晛、高胤祯三大主演的超强卡司，加上李毛凯导演的视觉美学挂保证，势必将成为韩国影坛明年最受期待的话题大作！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻