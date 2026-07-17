之前看多憋？今晚全讨回来！《金特务》苏志燮率「最强爸爸军团」联手开炸，终於来场大的了！

苏志燮高空飞踢、崔代勋凌厉脚功、尹敬浩狭窄货柜开无双——这三个男人为了女儿，真的拚了！

SBS金土剧《金特务：本色回归》今（17）日晚将播出第7集，剧中「金部长」苏志燮、「成汉秀」崔代勋、「朴镇哲」尹敬浩三位爸爸，为了守护宝贝女儿敏智（徐貹旼 饰），再度合体开外挂，上演一场热血沸腾的「爸爸宇宙」救援大作战。上周第6集结尾，三人为了救出被特殊任务局绑架的敏智，不惜赌上性命展开惊险营救。而第7集将迎来更大规模的动作场面，三位演员各自展现专属战斗风格，让观众看得热血沸腾！

苏志燮一身黑色西装搭配手套，帅气压制敌人，更在货车顶端来回跳跃，大秀高难度高空动作戏，简直像动作片男主角上身。



崔代勋则一改平日搞笑跆拳道馆长形象，眼神锐利如刀，华丽踢腿搭配灵活身手，展现高手的沉稳与威严。



尹敬浩则在狭窄货柜内发挥怪力与超强耐打体质，以一挡百、痛宰对手，霸气指数爆表。



三个「戴眼镜的爸爸」各自在不同空间奋战，让先前看不起他们的敌人忍不住哀嚎：「这群人到底是什么来头啊？」场面张力十足，笑点与爽度兼具。

据剧组透露，当天拍摄动用大规模动作场面，演员与工作人员反覆排练走位与默契，才完成这场高难度动作戏。苏志燮、崔代勋、尹敬浩一开拍就瞬间变脸，完美消化三种截然不同的打斗风格，现场工作人员纷纷惊呼连连。制作组表示：「第7集中，三位爸爸各自拥有不同魅力，动作场面将合而为一，呈现有别於以往的崭新乐趣。即便身处危机，三人依旧互相信任、坚持到底，请大家期待他们的团队默契与完美合作！」

《金特务》气势如虹，已连续3周刷新自身最高收视纪录，距离登上SBS金土剧史上收视冠军宝座只差一步。不仅在韩国话题性榜单上蝉联2周冠军，连带演员话题性也称霸双周第一；在Netflix全球非英语TV节目榜单上更连续2周夺冠，并冲上22国/地区收视TOP1、72国/地区TOP10，声势持续看涨！



《金特务》第7集将於今晚SBS播出，海外观众可透过Netflix同步跟播。

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