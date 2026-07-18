苏志燮《金特务：本色回归》拳拳到肉制裁朱相昱！观众喊超痛快：终於等到这一幕

（谈及剧情）由苏志燮主演的SBS热门韩剧《金特务：本色回归》动作戏全面爆发！昨晚播出的第7集，全国收视率达21.9%的惊人成绩，瞬间最高收视更冲上25.5%，再次刷新自身最高收视纪录外也稳坐收视冠军宝座。

《金特务》的反派恶势力朱相昱、李东河遭到拳拳到肉的重击，震撼动作戏获得观众热烈好评。

第7集中，找回女儿金敏智（徐貹旼 饰）的金部长（苏志燮 饰），亲自前往找上威胁女儿的住学建设代表朱江灿（朱相昱 饰）。



剧中，金部长在成汉秀（崔代勋 饰）与朴镇哲（尹敬浩 饰）的帮助下，历经数日终於与女儿金敏智重逢。一行人好不容易从特任局脱身返家，为了替饿了好几天的敏智补充体力，还热闹地前往餐厅吃烤鳗鱼。然而，远处监视他们的南室长（李东河 饰）立刻向朱江灿通报，再次引发危机。

原本，朱江灿为了掩盖女儿的罪行，企图除掉敏智。他命令南室长活捉金部长一行人，打算绑架后活埋。不过，这三位大叔可不是省油的灯，双方随即爆发激烈混战。



过去一直忠心替朱江灿办事，行事残忍至极的南室长，最终遭朴镇哲的重拳狠狠痛殴，整个人甚至被打飞出高速行驶中的卡车。解决南室长一行人后，金部长亲自开车找上朱江灿代表。

即使见到金部长，朱江灿仍不停出言羞辱、贬低对方。最后，金部长怒喊：「为了敏智，我要除掉你。」随即抱著杀意挥拳痛击对方。面对金部长毫无花招、拳拳到肉的铁拳，朱江灿当场被打倒，最后甚至在金敏智面前跪地求饶，狼狈不堪。



剧中对朱江灿与南室长的制裁动作戏，运用了慢动作与脸部特写等偏漫画风格的拍摄手法。虽然赤手空拳、直来直往的动作场面看起来略显残酷，但观众普遍认为，这两位反派在前7集累积了太多恶行，如今终於遭到愤怒父亲们「狠狠上了一课」，整段戏码看得相当痛快。



距离大结局还剩3集，最新预告也曝光朱江灿似乎正准备对金部长展开最后反击，令观众更加期待后续发展。

然而，金部长与敏智深情道别后，选择主动投案。最终，他迎来遭遣返回北韩的震撼结局，进一步提高观众对后续剧情的好奇心。

距离大结局还剩3集，最新预告也曝光朱江灿似乎正准备对金部长展开最后反击，《金特务》第8集将於今（18日）晚间9点50分播出，Netflix同日上线播出。

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