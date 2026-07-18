《金特务》威震八方！苏志燮「父女档」霸榜话题冠亚军！主角团全员「上桌」

韩剧《金特务：本色回归》席卷全韩，男主角苏志燮魅力持续发威！根据数据调查机构「Good Data Corporation」今（14）日公布的7月第2周（7月6日至12日）TV-OTT整合戏剧出演者话题性排行，苏志燮强势拿下冠军宝座。

苏志燮在SBS金土剧《金特务》中饰演男主角「金部长」，靠著拳拳到肉的动作戏和揪心的父爱演技，彻底征服了电视机前的观众。他不仅展现「动作戏达人」的真功夫，让观众看得热血沸腾，更带来满满的爽快感，成功将《金特务》推上收视高峰。剧集在7月11日播出的第6集，全国收视率冲上22.3%（尼尔森韩国基准），再度刷新自身最高纪录。苏志燮这波话题热度可不是昙花一现！他从6月第4周、7月第1周一路到这次7月第2周，连续3周稳坐TV-OTT整合戏剧出演者话题性第一名，力压同期一票人气演员，彻底证明「苏志燮热潮」绝对是玩真的。



这次话题榜上与苏志燮并肩作战的正是剧中饰演他女儿的徐貹旼，以黑马之姿冲上第二名！徐貹旼在剧中扮演金部长的宝贝女儿「敏智」，而正是因为女儿惨遭绑架，才点燃了金部长这条「无法无天中年大叔」的复仇开关。这对萤幕父女档一口气包办冠亚军，话题性爆表！



不只主角威风，《金特务》的配角群同样火力全开，尹敬浩和崔代勋也分别抢下第五名和第六名，整出戏从主演到绿叶全员上榜，人气热度可说是滴水不漏。



而作品本身的讨论度也同样无人能敌！《金特务》在TV-OTT整合戏剧话题性以及TV戏剧话题性两个榜单中全都高居第一，连续两周蝉联冠军宝座，声势锐不可挡。《金特务》的收视自开播以来一路狂飙，6月26日首播第1集拿下9.5%，接下来第2集15.7%、第3集18.8%，到第4集一口气飙到21.6%，直接刷新2026年所有频道戏剧的最高收视纪录。虽然第5集小幅回落至20.5%，但第6集随即以22.3%再创新高，展现惊人的后劲。戏已过半，即将迎来结局，《金特务》接下来还会端出什么震撼剧情，让剧迷们继续紧紧黏在电视机前？各界都在高度关注。



同周话题榜其他亮点：tvN月火剧《明天上班见！》的徐仁国与朴智贤（朴智炫）分居第三、第四名；Netflix系列《鬼谜东宫》的南柱赫第七名；ENA月火剧《给你梦想》的李惠利第八名；JTBC周末剧《公寓黑风暴》的池晟第九名；《给你梦想》的黄寅烨第十名。



戏剧话题性总榜方面，《金特务》稳居第一，《明天上班见！》紧追在后，第三名是Netflix系列《铁拳教育》，第四名《鬼谜东宫》，第五名《末行手记》，第六名ENA月火剧《医到孤岛爱上你》，第七名KBS 2TV周末迷你剧《结婚的完成》，第八名Disney+《杀手们的购物中心2》，第九名《公寓黑风暴》，第十名《给你梦想》。

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