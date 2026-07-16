《金特务》「反派」朱相昱幕后大公开！47岁脱衣秀「CG级好身材」！ 竟爆料：这场戏是这么拍的

韩国实力派男星朱相昱（47岁）近来以SBS金土剧《金特务：本色回归》首度挑战反派角色，饰演建商会长「朱江灿」，冷血霸气形象颠覆过往温柔人设，获封「演技变身成功组」。

他日前在个人SNS晒出一系列拍摄花絮照，感谢工作人员之余，更幽默大爆拍摄内幕，笑翻一票剧迷！朱相昱在贴文中写道：「特技组真的太辛苦了～～桑拿戏……我绝对不会说其实是冷水池！」搭配多张幕后侧拍照，展现对作品的满满热情。照片中，他身穿笔挺西装、眼神锐利，完美诠释剧中恶角的阴冷气场；另一组桑拿场景的花絮照更是焦点——朱相昱大方脱去上衣，精实胸肌与块块分明的腹肌一览无遗，粉丝惊呼「这身材、这腹肌，是CG后制吧！」、「47岁这身材合理吗？」等。



剧中明明是热气腾腾的高温桑拿对峙戏，现实拍摄竟是在「冰水池」中完成！朱相昱这番「反差萌」爆料，瞬间让观众脑补他边发抖边演狠角色的画面，纷纷留言：「难怪表情那么狰狞，原来是冻的！」、「演技+体力双重考验啊！」

朱相昱自1997年出道，代表作包括《巨人》、《荆棘鸟》、《Good Doctor》、《美女的诞生》、《华丽的诱惑》、《Touch》等，向来以暖男形象深植人心。这回在《金特务》中化身权力顶端的建商会长，心狠手辣、不择手段，与过去温柔绅士样貌形成强烈对比，观众惊艳直呼：「第一次看他演反派，居然这么适合！」

《金特务》描述平凡上班族对抗巨大权力与弊案的办公室动作剧，围绕公司内外的阴谋斗争、痛快复仇与人性成长，节奏明快、张力十足，播出后好评不断。朱相昱的强烈存在感更为戏剧加分，成功让观众恨得牙痒痒却又移不开视线。



戏外，朱相昱於2017年和演员车艺莲结婚，育有一女，家庭生活幸福美满。这回他以反派角色再创事业话题，也让人更加期待他接下来的演技变身！



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