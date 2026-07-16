「爸爸还没来！」《金特务：本色回归》苏志燮女儿徐貹旼公开幕后照，和「叔叔们」崔代勋、尹敬浩同框

戏外的敏智真的太可爱了！和两位叔叔的幕后互动，也成功吸引剧迷目光！

12日，在《金特务：本色回归》中饰演苏志燮女儿的徐貹旼透过 IG 分享多张照片，并幽默写下：「爸爸……等太久都没来，所以我就先跟叔叔们拍了！」一句话立刻逗笑不少网友。



公开的照片中，徐貹旼与崔代勋、尹敬浩一起摆出「戳脸颊」姿势，三人还拍摄了近期在 MZ 世代间相当流行的「俯拍照」，另一张照片中，徐貹旼与崔代勋一起做出搞怪表情，默契十足，展现戏外俏皮的一面。网友也纷纷留言：「不要受伤～小心点」、「每集都越来越有有趣」、「敏智好漂亮」、「我们敏智终於见到爸爸了」、「敏智啊！一定要按时吃饭、喝水，这样才能逃到最后」、「再忍耐一下，星期五就能见到爸爸了」等。



第6集尾声中，在成汉秀（崔代勋 饰）与朴镇哲（尹敬浩 饰）的协助下，金部长（苏志燮 饰）终於与女儿金敏智（徐貹旼 饰）重逢。然而，第7集预告却再度出现反转，好不容易救出女儿的金部长，竟又与敏智失散。究竟父女俩能否平安团聚，也让不少观众更加期待后续剧情发展。值得一提的是，《金特务：本色回归》也是徐貹旼的戏剧出道作，自然细腻的演技让她一开播便受到不少观众喜爱与关注。



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