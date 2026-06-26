只有家人有的默契！孔升妍×TWICE定延出道以来首度合体拍画报，温暖氛围全泄漏

「大妃娘娘」孔升妍（《21世纪大君夫人》角色）与 TWICE 成员定延这对高颜值姊妹花，出道以来首度合体拍摄时尚画报！时尚杂志《Harper’s BAZAAR》韩国版7月号日前公开两人与珠宝品牌Tiffany & Co.合作的画报，画面中姊妹俩在温暖的床上亲密依偎，自然散发的温馨氛围让粉丝看了直呼「太有爱了」。

这次画报以「Double Face」为主题，捕捉两人「似像非像、似不像又像」的姊妹魅力。从小一起长大的她们，镜头前展现出只有家人才有的亲密默契，拍摄现场气氛也相当融洽。



除了画报引发热议，近来演艺圈也盛传定延正积极接洽姊姊孔升妍所属的VARO娱乐。据韩媒报导，定延确实与VARO方面碰过面，但公司低调表示「确实有见面，但合约尚未定案」，而目前定延与JYP娱乐的续约也还在协商阶段，未来动向备受关注。



定延今年也将透过电影《新兵：The Movie》首度挑战大银幕，这也是她2015年出道以来首次进军戏剧圈。如今加上与VARO娱乐接触的消息，姊妹俩未来会不会变同门，粉丝都在等著看后续发展！

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