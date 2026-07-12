李恩智、MIMI、李泳知、安兪真凌晨5点开工！《宇宙年糕店》预告公开，网友笑喊：「难得看到兪真这么安静」

《地球娱乐室》四姐妹又要回来啦！从惩罚任务诞生的《宇宙年糕店》，李恩智、MIMI、李泳知、安兪真终於要履行惩罚，挑战年糕店打工生活。这次又会闹出什么爆笑名场面？光想到四人的化学反应，就已经开始期待了！

tvN新综艺《宇宙年糕店》将於7月31日首播。本节目源自《Biong Biong地球娱乐室2》中，由「兔珑」准备的密室逃脱任务失败惩罚，李恩智、MIMI、李泳知、安兪真将亲自经营「宇宙年糕店」，正式展开打工生活。



公开的预告中，四人凌晨5点便开始上工，忙碌制作年糕的模样曝光。蒸笼升起的白色蒸气弥漫整个厨房，甚至让成员们的身影变得模糊，但她们依旧笑著忙进忙出，丝毫没有停下手边的工作。



其中，担任主厨的李泳知更展现招牌迷糊魅力。当厨房被蒸气笼罩时，制作组提醒：「泳…泳知，你忘了做一件事。」但她却迟迟没有发现问题，直到最后才惊觉自己忘了开启抽风机，慌忙补救的模样，也让人更加期待四位新手店员的爆笑日常。



预告一公开便立即掀起热烈讨论，网友纷纷留言：「这不是《宇宙年糕店》，而是体验生活的现场」、「兪真安静的样子太搞笑，平常应该会跟著在那里跳舞的」、「没想到会这么正式」、「凌晨5点……兪真眼里的光去哪里了」、「这根本就是《地球娱乐室》版《姜食堂》」、「我们兪真怎么看起来这么累」、「艺瑟PD来这里了哈哈哈」、「真的太认真了」、「我的饭友回来了」、「好期待播出」等。

同步公开的海报中，四位成员化身年糕店店员，在高兴郡正式开张「宇宙年糕店」。「贩售刚做好的年糕！」标语搭配Q弹年糕图片与复古风设计，营造出温暖又亲切的氛围；海报上「店内充满疲惫感，但为了不影响客人的味觉，仍会全力以赴」的文案，也预告四人将带来一连串充满混乱与笑料的经营故事。



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