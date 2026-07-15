太阳TAEYANG《QUINTESSENCE》POP-UP香港期间限定店 7月18日起至25日登陆启德AIRSIDE

韩国天团BIGBANG成员太阳TAEYANG睽违三年发行个人第四张专辑《QUINTESSENCE》，除了新作品引发热议，周边商品也掀起收藏潮。TAEYANG《QUINTESSENCE》POP-UP香港期间限定店将於今个星期六（7月18日）起至25日登陆启德AIRSIDE 5楼（近MCL），不只能把官方周边如太阳同款太阳眼镜、外套带回家，还有香港限定周边与满额特典小卡等大家收藏，赶快把握机会去朝圣。

TAEYANG《QUINTESSENCE》POP-UP香港期间限定店现场将发售多款官方周边，涵盖服装、饰物、生活精品及限量收藏品，当中包括: 长袖T恤套装（随机款式，港币349元）、Canvas帆布外套套装（蓝或粉红色两色，港币1,050元）、Canvas帆布袋套装（港币249元）、棒球帽套装（港币199元）、银制戒指及项炼套装（港币1,999元及1,899元）、限量太阳眼镜套装及Logo眼镜套装（港币2,099元及港币469元）、Zip Up 拉炼连帽外套套装（港币1,299元）及更多等。

而香港限定周边商品则包括:护照夹（港币289元）、亚加力键帽吊饰（港币199元）、眼罩（港币139元）、卫衣（港币799元）及雨伞 （港币189元），极具收藏价值。







是次Pop Up更为了一众粉丝准备了专辑特典活动及周边商品满额特典活动，详情如下!







(1) 专辑特典活动

凡购买TAEYANG《QUINTESSENCE》专辑一张，即可获得一张限定专辑特典小卡（数量有限，送完即止）

(2) 周边商品满额特典活动

a) 凡购买官方周边商品或香港限定周边产品单笔满HKD $400

即可获得TAEYANG宝丽来相片 1 张（数量有限，送完即止）

b) 凡购买官方周边商品或香港限定周边产品单笔满HKD $800

即可获得TAEYANG香港快闪限定小卡1张（数量有限，送完即止）

c) 凡购买官方周边商品或香港限定周边产品单笔满HKD $1,588

即可参与幸运大抽奖活动，有机会赢走TAEYANG签名海报 （数量有限，送完即止）

备注: 周边商品满额特典活动规则

 所有礼品（包括快闪限定小卡、专辑小卡、宝丽来型小卡）按上述规则发放。

 每张单会按实际付款的金额，一次性兑换对应的礼品。

 礼品一经现场拿走，不接受退换。

 参加资格和换领礼品，一律以现场工作，人员核对收据／订单记录为准。

 本活动将依据现场营运状况进行调整或提前结束

 参加资格同奖品／礼品换领，一律以香港启德 AIRSIDE TAEYANG 快闪店现场核实结果为准。

TAEYANG《QUINTESSENCE》POP-UP香港期间限定店

日期 : 2026年7月18日（星期六）至 2026年7月25日（星期六）

时间 : 早上11:00时 至晚上8:00时

地点 : AIRSIDE 5楼（近MCL）香港九龙启德协调道2号

备注 : *有关现场排队及号码牌安排，请留意香港主办方官方社交平台*

官方社交平台 : DarkStar Entertainment @darkstar_ent_

https://www.instagram.com/darkstar_ent_







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