秋成勋、矢野志保爱女「秋小爱」长大了！14岁172公分超模身材登《新品上市 便利餐厅》

韩日跨国婚姻明星夫妻教女有成！综合格斗选手秋成勋与模特儿矢野志保的女儿秋小爱，展现出令人称羡的优越身材。

17日播出的KBS2综艺节目《新品上市 便利餐厅》中，将公开矢野志保为迎来青春期的女儿秋小爱准备惊喜派对的模样。

当天公开的VCR中，矢野志保表示：「青春期本来就是成长过程中的自然阶段，所以我认为应该用正面的心态去看待。」因此她亲自策划了一场「青春期派对」送给女儿。她细心准备了秋小爱要穿的衣服、气球布置，甚至连活动流程都一一规划，并充满期待地说：「女儿一定会很开心。」



她疼爱女儿的一面也毫不掩饰。看到换上自己准备服装的秋小爱后，矢野志保眼睛发亮地称赞：「简直像美人鱼公主一样。」而彷佛完整继承超级名模妈妈DNA的秋小爱，优越的身材比例也吸引众人目光。

节目现场临时进行身体测量，结果显示14岁的秋小爱身高已达172公分，几乎追上妈妈的身高；体重数字同样令人惊讶，让《便利餐厅》主持群纷纷惊呼：「真的长大好多了！」、「跟妈妈简直一模一样！」

秋小爱媲美顶级模特儿的出众身材，以及矢野志保对女儿满满的爱，都将於今晚8点30分播出的《新品上市 便利餐厅》中公开。



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