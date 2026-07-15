苏志燮《金特务：本色回归》向玉泽演道歉！水中动作戏太辛苦：请他来演了太辛苦的客串

（最新花絮影片）人气演员苏志燮对特别出演《金特务：本色回归》的玉泽演表达了歉意。

14日，SBS YouTube频道「SBS Catch」公开了电视剧《金特务：本色回归》第5、6集的幕后花絮影片。影片中，玉泽演特别出演苏志燮剧中回忆戏的过去场景，吸引了观众们的目光。



苏志燮与玉泽演在正式拍摄前便反覆对动作招式、投入练习。为了正式拍摄，两人一同进入水中，虽然因低温而忍不住喊冷，但导演一喊开拍，便立刻投入、认真完成水中动作戏。拍摄结束后，两人还互相关心照顾，展现了温暖的友情。

对此，苏志燮表示：「请他来演了一个太辛苦的客串。」对辛苦拍摄的玉泽演流露出歉意。面对制作组劝他先上岸，玉泽演则笑著说：「反正待在水上还是水里，全身都一样湿，所以一直都很冷。」展现开朗又充满活力的一面。



SBS金土剧《金特务：本色回归》讲述一名平凡父亲金部长（苏志燮 饰）为了救回遭绑架的女儿，投身危险战斗的复仇动作剧。剧中，玉泽演特别出演代号「66」的北韩派遣特务朴永光，是金部长在北韩时期的重要伙伴，给观众们留下强烈印象。《金特务：本色回归》播出至第6集便创下22.3%的收视率，持续热播中。





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