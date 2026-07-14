李宝英有望接棒老公池晟回归小荧幕，新剧《离婚调查官洪末金》化身「一拖三」单亲妈妈

13 日根据韩媒报导，李宝英将接拍 ENA 新剧《离婚调查官洪末金》（暂译）担任核心主演。对此，其经纪公司 J-WIDE Company随即证实，李宝英目前正「积极讨论中」，消息一出让大批剧迷大呼期待！

《离婚调查官洪末金》是一部温馨幽默的法庭家庭剧，故事讲述一位遭遇「换乘离婚（被出轨背叛）」、独自抚养三个孩子的妈妈，摇身一变成为家庭法院的家事调查官，在调查各种陷入泥潭的家事案件过程中，寻找真相与和解的钥匙。该剧融合了家事调查官们实际处理的有趣案件与现实生活中的苦恼，描写为了守护心爱的孩子们而成为家事调查官的无畏离婚女的成长历程。

李宝英在剧中担纲灵魂女主角、饰演家庭法院的家事调查官「洪末金」。她即便身处极端绝境，也能发动敏锐直觉与五感，在与「恨不得杀之以后快」的丈夫离婚后，她一手拉拔三个孩子，像一头犀牛般勇往直前、无所畏惧，人设非常带感！



值得一提的是，这次新剧所描绘的「家事调查官」是韩剧中首次描绘职业。他们接受审判长、调解长或调解法官的命令，深入调查离婚、收养、监护、虐待儿童、少年犯罪等家庭内部发生的无数纠纷，找出争端原因并进行报告。家事调查官的报告书与最终的判决直接挂钩，具有举足轻重的分量。

这是李宝英继去年《死亡天使玛莉》后相隔一年的回归作，也是她出道以来首次出演 ENA 的作品。据悉，《离婚调查官洪末金》凭藉著趣味十足的题材设定，在 ENA 的编排会议中获得了极高的评价，早已备受期待。



而在李宝英传出新作消息之前，她的丈夫、演员池晟也於 11 日凭新剧《公寓黑风暴》强势回归小萤幕。夫妻二人为了兼顾工作和家庭，早已约定轮流拍戏和在家带娃，并且必定会贴心地为对方剧组送上咖啡车应援，是演艺圈知名的模范夫妻。

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